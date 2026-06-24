Expresa Panamá solidaridad con Venezuela tras fuertes sismos

La cancillería indicó que va colaborar, dentro de sus posibilidades, con las acciones humanitarias que sean necesarias para apoyar la recuperación del país.

Panamá expresó su solidaridad con Venezuela tras los fuertes terremotos registrados este miércoles en el centro del país sudamericano, los cuales provocaron daños materiales de consideración y mantienen en alerta a las autoridades locales.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, manifestó su respaldo al pueblo venezolano mediante un mensaje difundido en redes sociales, donde también reiteró la disposición de su gobierno para brindar ayuda humanitaria ante la emergencia.

Panamá ofrece apoyo a Venezuela tras los sismos

La postura del gobierno panameño fue respaldada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que emitió un comunicado para expresar sus sentimientos de fraternidad hacia las personas afectadas y las familias que esperan información sobre sus seres queridos.

Además, la cancillería indicó que Panamá está dispuesta a colaborar, dentro de sus posibilidades, con las acciones humanitarias que sean necesarias para apoyar la recuperación de las comunidades impactadas por el desastre.

Dos terremotos sacudieron el centro de Venezuela

De acuerdo con el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos, dos terremotos de magnitudes 7.5 y 7.2 ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia, configurando un fenómeno conocido como “doblete sísmico”, en el que dos eventos de gran intensidad se registran casi de manera simultánea en una misma zona.

Las sacudidas ocasionaron daños materiales aún sin cuantificar en distintas regiones del país, especialmente en Caracas, donde se reportó el colapso de edificios y afectaciones en diversas estructuras.