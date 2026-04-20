Sheinbaum expresa solidaridad con Japón tras sismo de 7.7

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este lunes su solidaridad con el pueblo de Japón tras el fuerte terremoto de magnitud 7.7 que sacudió la costa oriental del centro y noreste del país asiático, provocando evacuaciones y la activación de alertas de tsunami.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria envió un mensaje de apoyo y preocupación por la situación.

“Nuestra solidaridad, esperamos todos los mexicanos que no haya habido pérdidas humanas, vamos a estar pendientes de la información”, declaró.

Previo al inicio de su intervención, Sheinbaum reiteró el mensaje tras conocer los primeros reportes del movimiento telúrico:

“Acabo de leer que hubo un sismo importante en Japón. Nuestra solidaridad, esperamos todos los mexicanos que no haya habido pérdidas humanas”.

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Sismo activa alertas y evacuaciones

El terremoto ocurrió a las 16:53 horas locales, con epicentro a unos 100 kilómetros del puerto de Kuji, en la costa de Sanriku, y una profundidad aproximada de 20 kilómetros, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Tras el movimiento, las autoridades japonesas activaron alertas de tsunami en zonas costeras desde Hokkaido hasta la prefectura de Fukushima, donde se estimaba la posibilidad de olas de hasta tres metros.

Como medida preventiva, cerca de 170 mil personas fueron evacuadas en cinco prefecturas: Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi y Fukushima.

A pesar de la magnitud del sismo, las olas registradas fueron menores a lo esperado. El nivel más alto se reportó en el puerto de Kuji, con 80 centímetros.

El saldo preliminar es de una persona herida, un hombre que fue hospitalizado tras caer en su vivienda en la ciudad de Hachinohe, en Aomori.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, informó que su gobierno continúa evaluando los posibles daños humanos y materiales.

Sin daños en instalaciones nucleares

Autoridades y operadores energéticos confirmaron que no se detectaron anomalías ni incrementos en los niveles de radiación en las centrales nucleares.

Se levanta alerta, pero persiste la vigilancia

Horas después, la JMA retiró la alerta de tsunami y la redujo a un aviso preventivo, al disminuir el riesgo.

Sin embargo, las autoridades mantienen vigilancia constante ante la posibilidad de réplicas, mientras especialistas advierten que podrían registrarse nuevos sismos de intensidad similar en los próximos días.

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