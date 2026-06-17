G7 respalda acuerdo de Trump para acabar con guerra de EUA-Irán

Líderes de la cumbre del G7 apoyaron este miércoles al acuerdo provisional de paz entre Estados Unidos e Irán propuesto por el presidente Donald Trump para reabrir el estrecho de Ormuz.

En su declaración, los líderes afirmaron que apoyaban, “mediante un alto el fuego inmediato y sólido”, los esfuerzos de Líbano para desarmar a Hezbollah y proteger la integridad territorial y la soberanía de Líbano.

Calificaron este acuerdo como una “oportunidad histórica para impedir que Irán adquiera cualquier arma nuclear y abordar las amenazas relacionadas con sus actividades regionales y balísticas”, por lo que se mostraron “listos para contribuir a su implementación”.

Según copias filtradas, mencionan que Irán tomará medidas de inmediato para reabrir el estrecho de Ormuz una vez que se firme el pacto y se le permitirá vender su petróleo sin restricciones.

El acuerdo establece que Estados Unidos trabajará para poner fin a todas las sanciones estadounidenses y de Naciones Unidas impuestas a Teherán.

Los líderes reunidos mencionaron que una misión marítima internacional encabezada por Francia y Reino Unido “puede desempeñar un papel importante para facilitar la reanudación del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz al proteger a los buques mercantes, tranquilizar a los operadores de transporte marítimo comercial y apoyar la verificación de que se han retirado todas las minas”.

Yo soy el jefe: Donald Trump

El último día de reuniones comenzó tarde, con Trump, el último en llegar, diciendo “Yo soy el jefe” al entrar en la sala y sentarse junto al anfitrión, el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Sus homólogos se rieron, y Trump sonrió.

Hablaron sobre la preocupación de que China esté inundando los mercados de exportación con productos subsidiados, compitiendo de manera desleal con sus propias industrias y destruyendo empleos. Los líderes de India, Corea del Sur, Kenia y Brasil también se sumaron a la cumbre.

El acuerdo también pide un fin inmediato de todos los combates en Líbano entre Israel y el grupo político respaldado por Irán.

Los ataques israelíes en Líbano acabaron con la vida de casi 4,000 personas, incluidos cientos de civiles, y desplazaron a más de un millón de personas desde el inicio de los combates el 2 de marzo.

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