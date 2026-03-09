Macron anuncia G7 de Energía para analizar conflicto en Irán

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció una reunión extraordinaria con los ministros de Energía del G7 para establecer una coordinación con los países más ricos del mundo.

Durante su discurso en Chipre, el mandatario francés consideró que los temas energéticos son importantes, al igual que los económicos.

"Seguiremos trabajando en temas energéticos, que son extremadamente importantes, y en temas económicos. La reunión de Finanzas del G7 se celebró hoy. Mañana habrá una reunión entre ministros de Energía, en paralelo a la cumbre nuclear de París, y espero que podamos lograr una estrecha coordinación en el G7", enfatizó Macron.

Los precios del petróleo se han disparado más del 50% desde el comienzo de la guerra y este lunes el barril de brent, que sirve de referencia en Europa, llegó a superar el umbral de los 115 dólares.

Te recomendamos: Petróleo supera los 100 dólares por barril por guerra contra Irán

Abrirán reunión de alto nivel sobre energía nuclear de uso civil

El presidente de Francia enfatizó que el próximo martes se llevará a cabo esta reunión de alto nivel sobre energía nuclear de uso civil.

Junto con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Úrsula Von der Leyen, estará presente en el encuentro de mañana en París, que se celebra en un momento de crisis energética por la guerra en Medio Oriente, en el marco del aniversario 15° del desastre nuclear de Fukushima, Japón.

Fuentes de la administración de Macron destacaron que esta cita servirá para reivindicar la energía nuclear civil como una fuente válida para "descarbonizar" la economía y para dotar de soberanía energética a Europa.

Francia busca ampliar la alianza europea en favor de la energía nuclear para usos civiles con 16 miembros de la Unión Europea.

Comentarios