Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
g7_trump_respalda_poner_mas_presion_a_rusia_por_guerra_4db954a06f
Internacional

G7 y Trump respaldan poner 'más presión' a Rusia

Fuentes locales señalaron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a su similar ucraniano, Volodímir Zelenski, por la dinámica del conflicto

  • 16
  • Junio
    2026

En el marco del foro político con sede en Francia, los líderes del G7, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldaron este martes a Ucrania en su guerra, por lo que coincidieron en presionar más a Rusia para llevarla a firmar un acuerdo de paz.

Con base en diversas fuentes diplomáticas, se explicó que, al término de la sesión de la cumbre del G7 dedicada a la guerra de Ucrania, definieron que esa presión podría materializarse en nuevas sanciones sobre las exportaciones al petróleo ruso, una vez que se concrete el desbloqueo del estrecho de Ormuz.

Señalaron que el presidente Donald Trump felicitó a Zelenski por la dinámica actual del conflicto, en la que los ucranianos ya no aparecen como los que van perdiendo la guerra.

Buscan un encuentro bilateral entre Estados Unidos y Ucrania

Está previsto que, en el marco de la cumbre del G7 que se celebra en la localidad de Évian, haya un nuevo encuentro bilateral entre Estados Unidos y Ucrania.

La sesión de este martes duró alrededor de una hora y media, donde el presidente de Francia, Emmanuel Macron, salió a recibir a su similar ucraniano Volodímir Zelenski con un gesto de deferencia pública, para después acompañarlo durante varios minutos.

Fuentes locales también mencionaron la posición unitaria de apoyo a Ucrania manifestada por todos los miembros del G7, debido a que su objetivo es resaltar que Estados Unidos es visto como un socio fiable.

Estados Unidos tomó esa medida con el argumento de que había que buscar un alivio en el mercado internacional del crudo ante el cierre del estrecho de Ormuz por el régimen de Teherán.

Los líderes del G7 también coincidieron en que mantener la presión sobre Rusia implica que Ucrania debe poder mantener el pulso militar y eso significa disponer de sistemas de defensa antiaérea y otros activos militares.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

ormuz_iran_e7a1512f2d
EUA levanta bloqueo a todo el tránsito marítimo de Irán en Ormuz
vance_asegura_que_permitieron_paso_de_mas_docena_barcos_b8c39fcb0b
Vance asegura que permitieron paso de más de una docena de barcos
tom_dressen_comediante_telonero_franj_sinatra_e8bb4199ba
Muere Tom Dreesen, comediante y telonero de Frank Sinatra
publicidad

Últimas Noticias

maestros_cierre_escuela1_796a5830cd
Docentes suspenden labores en 7 primarias de Victoria
ormuz_iran_e7a1512f2d
EUA levanta bloqueo a todo el tránsito marítimo de Irán en Ormuz
chequia_sudafrica_mundial_77b56b5c8d
República Checa y Sudáfrica siguen sin ganar en Mundial FIFA™
publicidad

Más Vistas

nl_inundaciones_e43d127aef
¡Mucha agua en NL! Lluvias ya superan el promedio histórico
Whats_App_Image_2026_06_16_at_4_00_48_PM_08f3816b12
Se perfilan lluvias para el partido 1,000 del Mundial este sábado
EH_UNA_FOTO_2_5729a40fd7
Bajan 46% los homicidios diarios en México de 2024 a 2026
publicidad
×