G7 y Trump respaldan poner 'más presión' a Rusia

En el marco del foro político con sede en Francia, los líderes del G7, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldaron este martes a Ucrania en su guerra, por lo que coincidieron en presionar más a Rusia para llevarla a firmar un acuerdo de paz.

Con base en diversas fuentes diplomáticas, se explicó que, al término de la sesión de la cumbre del G7 dedicada a la guerra de Ucrania, definieron que esa presión podría materializarse en nuevas sanciones sobre las exportaciones al petróleo ruso, una vez que se concrete el desbloqueo del estrecho de Ormuz.

Señalaron que el presidente Donald Trump felicitó a Zelenski por la dinámica actual del conflicto, en la que los ucranianos ya no aparecen como los que van perdiendo la guerra.

Buscan un encuentro bilateral entre Estados Unidos y Ucrania

Está previsto que, en el marco de la cumbre del G7 que se celebra en la localidad de Évian, haya un nuevo encuentro bilateral entre Estados Unidos y Ucrania.

La sesión de este martes duró alrededor de una hora y media, donde el presidente de Francia, Emmanuel Macron, salió a recibir a su similar ucraniano Volodímir Zelenski con un gesto de deferencia pública, para después acompañarlo durante varios minutos.

Fuentes locales también mencionaron la posición unitaria de apoyo a Ucrania manifestada por todos los miembros del G7, debido a que su objetivo es resaltar que Estados Unidos es visto como un socio fiable.

Estados Unidos tomó esa medida con el argumento de que había que buscar un alivio en el mercado internacional del crudo ante el cierre del estrecho de Ormuz por el régimen de Teherán.

Los líderes del G7 también coincidieron en que mantener la presión sobre Rusia implica que Ucrania debe poder mantener el pulso militar y eso significa disponer de sistemas de defensa antiaérea y otros activos militares.

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