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Internacional

Arranca cumbre del G7 marcada por Irán e inteligencia artificial

La sorpresa del comienzo de esta junta inició cuando se dio a conocer que el presidente de los Estados Unidos no fue el único anfitrión. 

  • 15
  • Junio
    2026

Luego de una recepción oficial para recibir a los líderes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto con su esposa, dieron inicio a la cumbre del G7.

Entre los puntos que se abordarán en estos tres días de negociaciones en las que los conflictos en Irán y Ucrania, los desequilibrios macroeconómicos globales o el desarrollo de una inteligencia artificial segura, rápida y eficaz.

La sorpresa del comienzo de esta junta inició cuando se dio a conocer que el presidente de los Estados Unidos no fue el único anfitrión

Aunque no contaba con esta visita, Macron recibió a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, debido a que fue el primero en llegar al Hôtel Royal.

Lula le quitó así la exclusividad a Donald Trump de ser el primero en reunirse con Macron, con quien mantuvo una reunión bilateral que precedió a la acogida oficial de los jefes de Estado y de Gobierno.

El estadounidense no fue el único en asistir sin compañía a la cumbre del G7, ya que Melania Trump no se desplazó hasta Évian. 

También las primeras ministras italiana y japonesa, Giorgia Meloni y Sanae Takaichi, respectivamente, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, aparecieron sin pareja.

Estos representantes de las siete economías más industrializadas del mundo y de la Unión Europea no serán los únicos en sentarse en la mesa en Évian.

Con el objetivo de ampliar el diálogo, como países socios invitados asisten Brasil, Corea del Sur, Egipto, India, Kenia, Ucrania, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.


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