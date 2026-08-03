Estas sanciones más severas son similares a la minería ilegal de oro, las cuales parten de una pena desde los 10 años de prisión

Inicio / Internacional / Ghana condenará hasta con 20 años de cárcel para proteger cacao

El Parlamento de Ghana aprobó un proyecto de ley que podría enviar a los productores de cacao a prisión con una pena de hasta 20 años si convierten sus fincas a otros usos.

Esta medida se aprobó este jueves, pero se hizo pública hasta la noche del domingo. Otorgaría a todas las plantaciones de cacao un estatus de protección y convertiría en delito penal destinarlas a cualquier otro fin sin autorización.

De acuerdo con el administrador de la Ghana Cooperative Cocoa Farmers and Marketing Association Limited, Moses Djan Asiedu, afirmó que no es del todo justa la legislación.

“Si la ley se mantiene tal como está ahora, no es justa”, afirmó.

Explicó que muchos agricultores invierten su propio dinero para adquirir tierras, despejarlas y mantener plantaciones de cacao durante años antes de obtener algún ingreso, y aun así reciben poco apoyo del gobierno.

“Si el cacao es un activo nacional, entonces también se debería apoyar al agricultor para cubrir parte del costo de producción”, agregó Asiedu.

Estas sanciones más severas apuntan a la minería ilegal de oro, con una pena de prisión de entre 10 y 20 años, y una fuerte multa por cada árbol de cacao afectado.

Cientos de miles de agricultores en África occidental dependen del cultivo de cacao para ganarse la vida. En casos como Costa de Marfil, las exportaciones de granos de cacao representan el 40% de los ingresos totales por exportaciones.

Los reguladores gubernamentales fijan un precio fijo para el grano de cacao al inicio de cada temporada de siembra, y la mayoría de los granos se venden a través de intermediarios con licencia del gobierno para proteger a los agricultores de las fluctuaciones de precios en el mercado internacional.

Tras un repunte de los futuros del cacao en 2024 en los mercados internacionales, los futuros superaron los 12,000 dólares por tonelada, el nivel más alto en décadas. Luego se desplomaron a alrededor de 4,000 dólares, a medida que la oferta superó a la demanda.