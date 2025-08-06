Cerrar X
Cae helicóptero en Ghana: ocho muertos, entre ellos ministros

Un helicóptero se estrelló en Ghana, causado la muerte de ocho personas, incluidos los ministros de defensa y medio ambiente del país

Un helicóptero se estrelló en Ghana, causado la muerte de ocho personas, incluidos los ministros de defensa y medio ambiente del país, informó el gobierno este miércoles.

El ejército del país informa que el helicóptero despegó el miércoles por la mañana desde la capital, Accra, hacia Obuasi en la región de Ashanti antes de desaparecer del radar. La causa del accidente no se conoce.

También a bordo estaban el vicepresidente del partido gobernante, el Congreso Nacional Democrático, y un alto asesor de seguridad nacional.

El gobierno de Ghana describió el accidente como una "tragedia nacional".

