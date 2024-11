Gobierno de Texas amplía barrera de boyas en el río Bravo

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha reforzado la barrera flotante sobre el Río Bravo con la instalación de nuevas boyas y la expansión de una red de alambre de púas en la zona de Eagle Pass, como parte de su estrategia para disuadir el cruce de migrantes desde México hacia Estados Unidos.

In Eagle Pass, Texas National Guard engineers fortify razor wire barriers to deter and repel illegal immigration at the southern border. Operation Lone Star wouldn't be possible without our soldiers' hard work. Thanks to them, Texas holds the line. pic.twitter.com/eDDaYPt3Nq

Esta medida se enmarca dentro de los esfuerzos del estado para reducir el número de cruces irregulares, especialmente ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, quien ha anunciado planes para movilizar agencias federales con el fin de deportar un número récord de migrantes.

Las boyas, instaladas cerca del Puente 1 que conecta Piedras Negras, Coahuila, con Eagle Pass, están ubicadas en una de las zonas de mayor flujo migratorio.

Esta acción forma parte de la operación Lone Star, lanzada por Abbott en marzo de 2021, con el objetivo de hacer frente al aumento de la migración irregular. Desde su implementación, los cruces irregulares hacia Texas han disminuido en un 86%, y más de 526 mil migrantes han sido detenidos, mientras que se han presentado más de 41 mil cargos por delitos graves.

This week, Texas added MORE buoys in the Rio Grande to secure the border.



Despite efforts by the Biden Admin to remove these floating barriers, Texas kept them in the river.



We will continue to expand them to deny illegal entry into our state.



