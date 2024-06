Hallan a hombre israelí asesinado en Cisjordania

Un ciudadano israelí fue hallado asesinado a tiros en el norte de Cisjordania este sábado en la mañana, informó el ejército de Israel, en momentos en que aumenta la violencia en el territorio ocupado.

El hombre fue pronunciado muerto al ser abatido en el pueblo de Qalqilya y las fuerzas israelíes están actualmente operando en el área, dijo el ejército. El viernes, fuerzas israelíes mataron a tiros a dos milicianos en ese mismo poblado.

La violencia ha aumentado en Cisjordania desde que estalló la guerra entre Israel y el grupo palestino Hamás en octubre. Desde entonces, por lo menos 549 palestinos han muerto por fuego israelí en el territorio, según el Ministerio de Salud palestino, que lleva la cuenta de tales sucesos. En ese mismo lapso, palestinos en Cisjordania han muerto a por lo menos nueve israelíes, incluyendo cinco soldados, según datos de la ONU.

Mientras tanto, la Defensa Civil Palestina, un grupo de emergencia activo en Gaza, dijo que sacaron 19 cadáveres de un edificio bombardeado por Israel en un barrio oriental de Ciudad de Gaza este sábado.

El grupo indicó que sus trabajadores de emergencia también estaban excavando en busca de sobrevivientes en el lugar de otro ataque en el campo de refugiados Shati, al oeste de Ciudad de Gaza. The Associated Press no pudo verificar las cifras proporcionadas por el grupo de emergencia.

El ejército israelí dijo que sus aviones de combate atacaron dos sitios militares de Hamás en Ciudad de Gaza, pero no dio más detalles.

Un ataque israelí el sábado en el valle oriental de Bekaa, en el Líbano, mató a un miembro del Grupo Islámico, una facción musulmana sunita aliada de Hamás, según el grupo. Es el séptimo integrante muerto por ataques israelíes en el Líbano desde que comenzó la guerra.

La guerra entre Israel y Hamás estalló el 7 de octubre, cuando milicianos palestinos atacaron el sur de Israel, matando a unas 1,200 personas y llevándose como rehenes a unas 250. Israel respondió bombardeando e invadiendo el enclave, matando a más de 37 mil 400 palestinos, según el Ministerio de Salud, que no distingue entre combatientes y civiles.

Los ciudadanos israelíes tienen prohibido ingresar a Qalqilya y otras zonas de la Margen Occidental que están bajo control de la Autoridad Palestina.

En abril, la muerte de un niño israelí, de 14 años, provocó una serie de ataques de residentes judíos contra poblados palestinos en el territorio. El ejército dijo que el joven había sido asesinado, y luego arrestó a un palestino en conexión con el crimen.

En 2014, el secuestro y asesinato de tres adolescentes israelíes en Cisjordania agravó las tensiones y eventualmente llevó a una guerra de 50 días entre Israel y Hamás en Gaza.

En años recientes, la influencia de la Autoridad Palestina ha ido menguando en Cisjordania, donde grupos más violentos se han vuelto más poderosos.

También el sábado, el Ministerio de Salud palestino informó que un niño palestino de 12 años murió de sus heridas tras ser baleado por fuerzas israelíes en Ramala la semana pasada. Al referirse a ese incidente, el ejército israelí dijo que sus unidades allanaron el campamento de refugiados al-Amari cerca de Ramala para arrestar a un sospechoso el viernes pasado y que luego abrieron fuego contra un grupo de palestinos que les estaban tirando piedras.

Israel capturó Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este en la Guerra de los Seis Días en 1967. Los palestinos desean tener esos territorios para un eventual Estado.

