Hamás reporta muerte de un rehén; culpan a bombardeos israelíes

El grupo islamista Hamás anunció el día de hoy la muerte de Nadav Popplewell, un rehén británico-israelí, en un vídeo difundido este sábado. Popplewell falleció a causa de las heridas sufridas hace un mes en un bombardeo israelí, según la sentencia del grupo.

La noticia fue corroborada por el canal de televisión Al Jazeera, que informó sobre la muerte del rehén tras haber sido herido junto con otra prisionera, Judith Weinstein, cuyo estado actual se desconoce, en un ataque aéreo sionista.

En un breve video de 11 segundos, de fecha no especificada, se muestra a Popplewell, de 51 años, con una lesión en uno de sus ojos, evidencia de su herida. Hamás mencionó que el rehén es hijo de Hannah Peri, quien fue liberada en un intercambio de secuestrados por prisioneros palestinos en enero pasado.

❗️🇵🇸🇮🇱 Hamas releases another hostage video showing Israeli-British Nadav Popplewell, 51, who was kidnapped from Kibbutz Nirim and sustained injuries from his own government's carpet bombing pic.twitter.com/8CkHLl5bEL