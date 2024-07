Haré todo para derrotar a Trump: Kamala Harris

Después de que Joe Biden anunciara su decisión de retirarse de la contienda para la reelección, Kamala Harris emitió un comunicado agradeciendo al presidente por su “liderazgo extraordinario” y sus “décadas de servicio” al país estadounidense.

En su mensaje, Harris describió la decisión de Biden de poner fin a su intento de reelección como un "acto desinteresado y patriótico", y expresó sentirse "honrada" por contar con su respaldo.

Esta decisión llega tras numerosos tropiezos y crecientes preocupaciones dentro del Partido Demócrata sobre la capacidad de Biden para ganar la reelección. A pesar de estos desafíos, Biden optó por respaldar a Harris como la candidata demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre.

Harris, en su comunicado, expresó: "En nombre del pueblo estadounidense, agradezco a Joe Biden por su extraordinario liderazgo como Presidente de los Estados Unidos y por sus décadas de servicio a nuestro país. Es un honor para mí contar con el respaldo del Presidente y mi intención es ganar esta nominación."

Harris añadió: "Haré todo lo que esté a mi alcance para unir al Partido Demócrata, y unir a nuestra nación, para derrotar a Donald Trump y su agenda extrema del Proyecto 2025". En sus redes sociales, Harris también compartió un enlace que redirecciona a una página de donaciones, solicitando el apoyo de la ciudadanía.

