¡Histórico! SpaceX hace la primera caminata espacial privada

Un multimillonario realizó este jueves la primera caminata espacial privada a cientos de kilómetros de la Tierra, una empresa de alto riesgo reservada hasta ahora a los astronautas profesionales.

El empresario de tecnología Jared Isaacman se asoció con SpaceX para probar los nuevos trajes espaciales de la empresa en su vuelo fletado.

Sarah Gillis, ingeniera de la empresa de Elon Musk, también participó en la atrevida caminata espacial y salió de la nave una vez que Isaacman estuvo a salvo en el interior.

Esta caminata espacial fue sencilla y rápida —duró menos de dos horas-- en comparación con las largas caminatas que realiza la NASA.

SpaceX and the Polaris Dawn crew have completed the first commercial spacewalk!



“SpaceX, back at home we all have a lot of work to do, but from here, Earth sure looks like a perfect world.” — Mission Commander @rookisaacman during Dragon egress and seeing our planet from ~738 km pic.twitter.com/lRczSv5i4k