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Internacional

Honran en Ucrania a colombiano que combatió contra Rusia

Sus compañeros lo recuerdan como una persona comprometida con la causa ucraniana y que desarrolló fuertes lazos con la población local.

  • 12
  • Junio
    2026

Soldados, familiares y civiles ucranianos despidieron este viernes a Jhan Sebastián 'Onyx' Restrepo Mazo, un veterano colombiano que participó durante tres años en la defensa de Ucrania frente a la invasión rusa y que murió recientemente en el frente de batalla de la región de Zaporiyia.

El funeral se llevó a cabo en la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania, donde el combatiente había expresado su deseo de ser enterrado. Decenas de compañeros de armas, vecinos y amigos acudieron a la ceremonia celebrada en la Iglesia de la guarnición de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, antes de que sus restos fueran trasladados al cementerio militar local.

Su familia viajó desde Colombia para despedirlo

La madre y la hermana de Restrepo Mazo viajaron desde Colombia para participar en el último adiós. Durante la ceremonia, su madre recordó que la decisión de trasladarse a Ucrania nació de las convicciones personales de su hijo y de los ideales que defendía.

"Aunque desde Colombia intentamos muchas veces que regresara, con el tiempo comprendimos que su lugar estaba aquí, donde encontró un propósito, una familia y una causa por la que estaba dispuesto a darlo todo".

Las autoridades locales también participaron en el homenaje. El alcalde de Leópolis, Andrí Sadovi, agradeció el apoyo de quienes han respaldado a Ucrania durante la guerra y destacó la participación de ciudadanos colombianos en la defensa del país.

De infante de marina a operador de drones

'Onyx' era veterano de la Infantería de Marina de Colombia. En Ucrania sirvió primero en la Tercera Legión Internacional y posteriormente en el 413.º Regimiento de Sistemas No Tripulados 'Raid'. A lo largo de su servicio pasó de participar en operaciones de infantería a especializarse en el manejo de drones utilizados para ataques y transporte de suministros.

Sus compañeros lo recuerdan como una persona comprometida con la causa ucraniana. Según quienes combatieron a su lado, desarrolló fuertes lazos con la población local y llegó a considerar a Ucrania como su hogar.

La presencia de combatientes latinoamericanos en las filas ucranianas ha crecido desde el inicio de la guerra. Miles de voluntarios, especialmente colombianos, han participado en distintas unidades militares, motivados tanto por oportunidades profesionales como por el respaldo a la defensa del país europeo.


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