Honran a Hugo Guillermo Díaz Covarrubias nombrando vialidad

Una de las principales vialidades de acceso a la zona industrial de Derramadero llevará oficialmente el nombre de Hugo Guillermo Díaz Covarrubias, histórico dirigente sindical de la industria automotriz en México, como reconocimiento a su trayectoria de más de cuatro décadas en la defensa de los derechos laborales y el desarrollo del sector obrero.

La ceremonia de develación de la nueva nomenclatura se realizó este viernes en el tramo comprendido entre el entronque de la carretera a Zacatecas y el ejido Providencia, zona estratégica para el complejo automotriz instalado al sur de Saltillo.

Durante el acto encabezado por el alcalde Javier Díaz González, autoridades municipales, estatales, representantes sindicales, empresarios y trabajadores destacaron que el cambio de nombre no representa únicamente una modificación urbana, sino un reconocimiento histórico a uno de los líderes obreros más influyentes del sector automotriz.

El cambio de nomenclatura fue solicitado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz Integrada, Similares y Conexos de la República Mexicana y posteriormente avalado por el Consejo de Nomenclatura de Vías, Espacios y Bienes Públicos y Desarrollos Habitacionales del Municipio de Saltillo.

La propuesta fue aprobada por el Cabildo mediante el acuerdo 11/02/26 y quedó formalizada a través de la certificación S.A. 38-15-2026, correspondiente al dictamen de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico.

En el evento, la directora de Desarrollo Urbano, Nayeli Castro Gutiérrez, subrayó que las calles y vialidades representan símbolos de identidad colectiva y memoria histórica, por lo que reconocer a Díaz Covarrubias también significa reconocer el impacto de la industria automotriz en el crecimiento económico de Saltillo y Coahuila.

“Nombrar una vialidad no es un hecho menor. Las calles cuentan historias y hoy esta vía llevará el nombre de un líder que representó dignamente a los trabajadores e impulsó el desarrollo de esta importante zona industrial”, expresó.

Durante la ceremonia también participaron integrantes de la Sección 23 del sindicato automotriz, quienes resaltaron el legado de Díaz Covarrubias dentro de Chrysler de México, hoy Stellantis, empresa a la que ingresó en 1972 como trabajador de líneas de producción.

A lo largo de su carrera ocupó cargos como delegado departamental, delegado general nacional, secretario del Interior del sindicato y posteriormente secretario general de la organización entre 1993 y 2019.

Actualmente preside la Comisión Permanente de Honor y Justicia de la Sección 23 y mantiene participación activa dentro de la estructura sindical nacional.

El homenaje reunió además a funcionarios estatales y municipales, representantes de cámaras empresariales, empresarios y trabajadores sindicalizados, quienes reconocieron la influencia de Díaz Covarrubias en la consolidación laboral y productiva del sector automotriz en Coahuila.





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