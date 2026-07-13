Hutíes lanzan misiles contra Arabia Saudí tras años de tegua

El movimiento hutí aseguró haber disparado misiles después de acusar al reino de bombardear el aeropuerto internacional de Saná, bajo su control

La tregua que durante más de cuatro años redujo los enfrentamientos entre Arabia Saudí y los hutíes de Yemen quedó en entredicho luego de un intercambio de ataques que elevó nuevamente la tensión en la región y reavivó el riesgo de un conflicto de mayor escala en la península arábiga.

El movimiento hutí aseguró haber disparado misiles contra Arabia Saudí después de acusar al reino de bombardear el aeropuerto internacional de Saná, bajo su control.

La coalición militar encabezada por Arabia Saudí informó que interceptó proyectiles lanzados hacia la región sur del país. Por su parte, el portavoz militar hutí, Yahya Saree, afirmó que el objetivo fue el aeropuerto internacional de Abha, ubicado cerca de la frontera con Yemen.

La escalada rompe una tregua vigente desde 2022

Se trata de los primeros ataques reivindicados por los hutíes contra Arabia Saudí desde que ambas partes iniciaron una tregua informal en marzo de 2022, después de una etapa marcada por ataques contra infraestructura energética saudí.

El nuevo episodio de violencia ocurre en un contexto de tensión regional derivada de los enfrentamientos relacionados con Irán y de los ataques previos de los hutíes contra embarcaciones que transitaban por el Mar Rojo.

Disputa por un avión iraní aumenta las tensiones

Horas antes del lanzamiento de misiles, los hutíes denunciaron ataques aéreos contra el aeropuerto de Saná y advirtieron que responderían a la ofensiva. También pidieron a las aerolíneas evitar el espacio aéreo saudí mientras, aseguraron, continúe el bloqueo sobre esa terminal aérea.

El gobierno de Yemen, reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudí, confirmó que ordenó atacar la pista del aeropuerto para impedir el aterrizaje de un avión iraní, al considerar que violaba la soberanía del país.

Posteriormente, autoridades militares indicaron que la aeronave aterrizó en el aeropuerto de Hodeidah, también controlado por los hutíes.

Crece el riesgo de una nueva escalada en Yemen

Las tensiones aumentaron además tras el fracaso de un intercambio de prisioneros mediado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), mientras ambas partes se responsabilizaron mutuamente de romper los acuerdos.

Yemen permanece inmerso en un conflicto armado desde 2015, cuando la coalición liderada por Arabia Saudí intervino contra los hutíes tras la toma de Saná. Aunque la tregua de 2022 redujo significativamente los combates, los acontecimientos recientes ponen en duda su continuidad y elevan el riesgo de una nueva escalada militar en la región.