Ataque aéreo israelí mata al primer ministro rebelde hutí en Saná

Los hutíes dijeron este sábado que un ataque aéreo israelí mató al primer ministro del gobierno controlado por los rebeldes en la capital de Yemen, Saná, en lo que representa el asesinato del funcionario hutí de más alto rango durante la campaña israelí-estadounidense contra los rebeldes respaldados por Irán.

Ahmed al-Rahawi fue asesinado en un ataque perpetrado el jueves en Saná junto con varios ministros, dijeron los rebeldes en un comunicado. Otros ministros y funcionarios resultaron heridos, agregó el comunicado sin proporcionar más detalles.

El primer ministro fue atacado junto con otros miembros de su gobierno controlados por los hutíes durante un "taller rutinario realizado por el gobierno para evaluar sus actividades y desempeño durante el año pasado", según el comunicado hutí.

El ataque israelí del jueves ocurrió mientras la estación de televisión propiedad de los rebeldes transmitía un discurso de Abdul Malik al-Houthi, el líder secreto del grupo rebelde, donde compartía actualizaciones sobre los últimos desarrollos en Gaza y prometía represalias contra Israel. Los altos funcionarios hutíes solían reunirse para ver los discursos pregrabados de al-Houthi.

El jueves, el ejército israelí dijo que "golpeó con precisión un objetivo militar del régimen terrorista hutí en el área de Saná en Yemen". El ejército no hizo comentarios inmediatos sobre el anuncio del sábado del asesinato del primer ministro.

El primer ministro era originario de la provincia sureña de Abyan y era un aliado del ex presidente yemení Ali Abdullah Saleh. Se alió con los hutíes cuando los rebeldes tomaron Saná y gran parte del norte y centro del país en 2014, iniciando la prolongada guerra civil del país. Fue nombrado primer ministro en agosto de 2024.

Al-Rahawi es el funcionario hutí de más alto rango asesinado desde que Estados Unidos e Israel comenzaron su campaña aérea y naval en respuesta a los ataques con misiles y drones de los rebeldes contra Israel y contra barcos en el Mar Rojo.

Los hutíes lanzaron una campaña dirigida a barcos en respuesta a la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, diciendo que lo hacían en solidaridad con los palestinos. Sus ataques en los últimos dos años han trastornado el transporte marítimo en el Mar Rojo, por donde pasan alrededor de un billón de dólares en bienes cada año.

En mayo, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció un acuerdo con los hutíes para poner fin a los ataques aéreos a cambio de detener los ataques a la navegación. Sin embargo, los rebeldes dijeron que el acuerdo no incluía detener los ataques a objetivos que consideraban alineados con Israel.

