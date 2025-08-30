Cerrar X
AP_25242556124571_793dba6c0b
Internacional

Ataque aéreo israelí mata al primer ministro rebelde hutí en Saná

Los hutíes dijeron este sábado que un ataque aéreo israelí mató al primer ministro del gobierno controlado por los rebeldes en la capital de Yemen, Saná

  • 30
  • Agosto
    2025

Los hutíes dijeron este sábado que un ataque aéreo israelí mató al primer ministro del gobierno controlado por los rebeldes en la capital de Yemen, Saná, en lo que representa el asesinato del funcionario hutí de más alto rango durante la campaña israelí-estadounidense contra los rebeldes respaldados por Irán.

Ahmed al-Rahawi fue asesinado en un ataque perpetrado el jueves en Saná junto con varios ministros, dijeron los rebeldes en un comunicado. Otros ministros y funcionarios resultaron heridos, agregó el comunicado sin proporcionar más detalles.

El primer ministro fue atacado junto con otros miembros de su gobierno controlados por los hutíes durante un "taller rutinario realizado por el gobierno para evaluar sus actividades y desempeño durante el año pasado", según el comunicado hutí.

El ataque israelí del jueves ocurrió mientras la estación de televisión propiedad de los rebeldes transmitía un discurso de Abdul Malik al-Houthi, el líder secreto del grupo rebelde, donde compartía actualizaciones sobre los últimos desarrollos en Gaza y prometía represalias contra Israel. Los altos funcionarios hutíes solían reunirse para ver los discursos pregrabados de al-Houthi.

El jueves, el ejército israelí dijo que "golpeó con precisión un objetivo militar del régimen terrorista hutí en el área de Saná en Yemen". El ejército no hizo comentarios inmediatos sobre el anuncio del sábado del asesinato del primer ministro.

El primer ministro era originario de la provincia sureña de Abyan y era un aliado del ex presidente yemení Ali Abdullah Saleh. Se alió con los hutíes cuando los rebeldes tomaron Saná y gran parte del norte y centro del país en 2014, iniciando la prolongada guerra civil del país. Fue nombrado primer ministro en agosto de 2024.

Al-Rahawi es el funcionario hutí de más alto rango asesinado desde que Estados Unidos e Israel comenzaron su campaña aérea y naval en respuesta a los ataques con misiles y drones de los rebeldes contra Israel y contra barcos en el Mar Rojo.

Los hutíes lanzaron una campaña dirigida a barcos en respuesta a la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, diciendo que lo hacían en solidaridad con los palestinos. Sus ataques en los últimos dos años han trastornado el transporte marítimo en el Mar Rojo, por donde pasan alrededor de un billón de dólares en bienes cada año.

En mayo, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció un acuerdo con los hutíes para poner fin a los ataques aéreos a cambio de detener los ataques a la navegación. Sin embargo, los rebeldes dijeron que el acuerdo no incluía detener los ataques a objetivos que consideraban alineados con Israel.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

d22670877f960d67acaf61964f312537a818f572w_bcc9f22a4f
Viuda de Uribe Turbay apoya a familias de oficiales caídos
whatsapp_image_2025_08_30_at_10_15_41_2_8cb10a32f7
Acelera Guadalupe fumigación y deshierbe de escuelas
AP_25242861925104_876e04c478
Tirador de bar en Montana enfrenta cuatro cargos de asesinato
publicidad

Últimas Noticias

539533158_18590984977054956_7093941098066659814_n_34fb2497e6
Compromiso de Taylor Swift entra en top 10 de likes en Instagram
Saturan_papelerias_por_r_egreso_a_clases_148586762c
Saturan papelerías de Nuevo León por regreso a clases
Whats_App_Image_2025_08_31_at_3_11_23_PM_bc8f0076b2
Presentan Betty Garza y Fernando Aguirre su primer informe
publicidad

Más Vistas

nl_tec_rogelio_de_los_santos_9695e07a6c
Se deslinda Tec de Rogelio de los Santos de Capital Tech
EH_DOS_FOTOS_2025_08_29_T164055_185_3a002af5b0
Influencer Lupita Villalobos de ‘Las Alucines’, se casa en España
nl_ternium_efb3c96f66
Ternium con polvos a cielo abierto, pero asegura ‘no contaminar’
publicidad
×