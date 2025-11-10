Cerrar X
Internacional

Imputan a hijo de presidente de Colombia por corrupción

La Fiscalía afirmó que el hijo del mandatario ocultó y encubrió sumas de hasta $500 millones de pesos, en beneficio a otros funcionarios

  • 10
  • Noviembre
    2025

Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de Colombia, fue imputado este lunes de seis delitos por su presunta participación en un caso de corrupción cuando era diputado de la Asamblea.

Durante la audiencia, la fiscal Lucy Laborde detalló la razón de la imputación:

""La Fiscalía General de la Nación (...) le comunica que se le investiga por (...) interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio" explicó la fiscal.

Ese organismo acusa al primogénito de haberse apropiado de $29,500 dólares entre 2021 y 2022 como parte de su supuesta "gestión" para la celebración de dos contratos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social.

Este caso se suma al otro proceso penal que enfrenta desde julio de 2023, cuando la Fiscalía lo acusó de recibir dinero de Samuel Santander Lopesierra, alias "Hombre Marlboro", condenado por narcotráfico en Estados Unidos, y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario Alfonso "Turco" Hilsaca.

La Fiscalía aseguró que el hijo del presidente "ocultó y encubrió" sumas de hasta $500 millones de pesos.


