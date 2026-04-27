Imputan a Cole Thomas Allen por intento de homicidio contra Trump

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos imputó este lunes a Tomas Colen Allen por el intento de asesinato en contra del presidente Donald Trump registrado el pasado sábado en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington D. C.

Durante la primera comparecencia de Allen, autoridades mencionaron que también se le atribuye el transporte de un arma de fuego y el de disparar durante un crimen de violencia.

La audiencia de aproximadamente media hora presidida por el juez Matthew J. Sharbaugh, que ordenó al acusado comparecer nuevamente ante el tribunal el próximo 30 de abril.

Con semblante calmado, el joven asintió a las aseveraciones del tribunal y contestó con rapidez y en voz baja a las preguntas del magistrado.

El director del FBI, Kash Patel, informó que Allen cargaba con un arma larga y cuchillos al ser detenido y aseguró este lunes que los agentes tratan de esclarecer lo sucedido.

"Hemos recopilado hasta el momento, incluyendo correos electrónicos, publicaciones en redes sociales, entrevistas con testigos y conversaciones con personas de su entorno, familiares, amigos y vecinos, con el fin de ofrecer una imagen completa de la mentalidad y las intenciones de este individuo al momento de presentar los cargos ante el tribunal"

Según los informes oficiales, el imputado logró burlar los anillos de seguridad del Servicio Secreto mientras portaba un arsenal compuesto por una escopeta, una pistola y varios cuchillos.

Entre las pruebas presentadas destacó un documento enviado por Allen, donde expresaba un profundo resentimiento hacia la administración actual, así como la ridiculización de la seguridad en el hotel.

Este hombre de 31 años podría enfrentar la cadena perpetua por cometer este intento de homicidio.

Identifican al responsable de intento de tiroteo en cena de Trump

Autoridades arrestaron a un hombre tras ser señalado como presunto responsable del intento de tiroteo registrado este sábado en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) en Washington D.C. donde se encontraba el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Aquí te presentamos la nota completa: Identifican al responsable de intento de tiroteo en cena de Trump

Comentarios