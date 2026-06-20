Indagan posible ataque antimusulmán en Edimburgo

Videos compartidos en redes sociales muestran a un hombre presuntamente armado con un cuchillo causando daños en distintos establecimientos comerciales.

La Policía de Escocia investiga una serie de ataques ocurridos la noche del viernes en Edimburgo que dejaron cinco hombres heridos y que, según las primeras indagatorias, podrían estar relacionados con un posible motivo antimusulmán.

Las autoridades informaron que un hombre escocés de 36 años fue detenido en relación con los hechos. La investigación cuenta con el apoyo de agentes especializados en contraterrorismo para determinar las circunstancias de los incidentes y establecer si existió algún componente de odio religioso.

¿Qué ocurrió durante los ataques en Edimburgo?

La Policía recibió inicialmente una llamada de emergencia por un incidente en la zona de Sighthill, donde dos hombres resultaron heridos. Posteriormente se reportaron otros ataques en comercios ubicados en el oeste y norte de la ciudad, elevando a cinco el número total de víctimas.

Los lesionados tienen 22, 22, 24, 27 y 39 años de edad. Tres de ellos requirieron atención hospitalaria, aunque las autoridades precisaron que ninguna de las heridas pone en riesgo su vida.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Counter-terrorism officers are investigating a number of “violent attacks” in Edinburgh on Friday night that injured five men in a series of anti-Muslim incidents.



A 36-year-old white Scottish man has been arrested.



The Scottish Association of Mosques said two worshippers… pic.twitter.com/ZDD13jcwvV — S2J News (@s2jnews) June 20, 2026

Investigan posible motivación antimusulmana

La organización Muslim Engagement and Development (Mend) señaló que varios de los afectados pertenecen a la comunidad musulmana. De acuerdo con información difundida por medios locales, los incidentes habrían comenzado cerca de una mezquita de la capital escocesa.

Videos compartidos en redes sociales muestran a un hombre presuntamente armado con un cuchillo causando daños en distintos establecimientos comerciales antes de ser interceptado por elementos policiales.

Autoridades condenan los hechos

La subcomisaria de la Policía de Escocia, Catriona Paton, expresó su respaldo a las comunidades afectadas y aseguró que el racismo y el odio religioso no tienen cabida en el país.

Por su parte, el ministro principal de Escocia, John Swinney, afirmó estar profundamente preocupado por los ataques y reiteró que la violencia, la intolerancia y la discriminación son inaceptables. Las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido y determinar los posibles cargos contra el detenido.