Infanta Sofía de España pide reconocimiento para docentes

No se olvidó de nombrar los problemas que existen en este ámbito: acoso escolar, pérdida de autoridad, retribuciones cuestionadas, además del abandono escolar

En su primer discurso, la infanta Sofía de España pidió este miércoles en su primer discurso institucional respeto, recursos y "todo el reconocimiento" para los docentes.

La infanta pronunció esas palabras en la ciudad de Zaragoza en su primer mensaje institucional con motivo de la entrega de las ayudas del proyecto Docentes Referentes.

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, y su hermana mayor, la princesa Leonor, heredera del trono español, acompañaron por sorpresa a la infanta Sofía, de 19 años, en el acto.

Entregó las ayudas a los cinco docentes ganadores de la primera edición de Docentes Referentes, con la que la Corona quiso mostrar su respaldo al valor estratégico de la educación y a la labor de los maestros como motor del desarrollo social del país.

"Yo, claro, no tenía entones ni idea de qué sucedía, y sucede, en aquel país (...) y me hizo ir con ánimos renovados cada mañana a mi clase de tercero de primaria…"

La infanta no se olvidó de nombrar los problemas que existen en este ámbito: acoso escolar, pérdida de autoridad, retribuciones cuestionadas, abandono escolar, alumnado con necesidades especiales, burocracia excesiva, financiación o inclusión educativa.

Este fue el tercer acto protagonizado por la infanta después de que en diciembre de 2024 debutara en un acto institucional en solitario al entregar los premios del concurso de fotografía convocado por Patrimonio Nacional que llevan su nombre.

También el pasado mes de enero inauguró un centro de perros guía de la Fundación Once.