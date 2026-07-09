Irán se despide de Jamenei; enfrenta su legado agrias divisiones

Un punto de inflexión crucial llegó en 2009 con la persecución de las protestas desatadas por denuncias de fraude en las elecciones presidenciales de ese año

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El líder supremo Alí Jamenei, que gobernó Irán durante más de tres décadas, fue sepultado este jueves después de su muerte al inicio de la guerra.

Las procesiones que acompañaron al féretro en Teherán y otras ciudades congregaron a enormes multitudes de simpatizantes, en una demostración de fuerza de los sectores de línea dura en el núcleo de la República Islámica.

Jamenei se coronó como 'mártir' tras su muerte

La muerte de Jamenei, en ataques israelíes el 28 de febrero, coronó su legado a los ojos de los gobernantes de Irán y de sus simpatizantes, que lo consideran un mártir.

Jamenei tomó las riendas en 1989 tras la muerte del ayatolá Rujolá Jomeini, el carismático ideólogo que había encabezado el derrocamiento del sha aliado de Estados Unidos una década antes e inspiró un seguimiento masivo.

Bajo la bandera de resistir a Occidente, Jamenei desafió las sanciones para impulsar el programa nuclear del país, su arsenal de misiles y su red de aliados armados en toda la región.

Un punto de inflexión crucial llegó en 2009 con la persecución de las protestas desatadas por denuncias de fraude en las elecciones presidenciales de ese año. Decenas murieron en la primera gran represión de un movimiento de protesta masivo.

Repetidos estallidos de protestas desde 2009 fueron respondidos con represiones sangrientas.