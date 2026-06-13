Irán descarta que el acuerdo con EUA se firmará mañana

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, afirmó este sábado que el memorando de entendimiento con Estados Unidos no será firmado mañana, como había anunciado previamente Pakistán, país que actúa como mediador entre ambas naciones.

“Debemos esperar a conocer la fecha exacta de la firma del memorando de entendimiento; aunque no será mañana, no se puede descartar que tenga lugar en los próximos días”, declaró Bagaei en declaraciones recogidas por la agencia oficial IRNA.

El diplomático iraní subrayó que el documento actualmente en discusión no constituye un acuerdo definitivo entre Washington y Teherán, sino un entendimiento preliminar que establece el marco general para resolver la disputa y contempla el fin de la guerra.

Bagaei explicó además que el tema nuclear será abordado posteriormente y que las negociaciones sobre este asunto se desarrollarán durante un periodo de 60 días.

Pakistán había anticipado una firma inminente

Horas antes, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, aseguró que la firma electrónica del acuerdo de paz podría concretarse en las próximas 24 horas.

También te puede interesar: Trump difunde mensaje sobre posible acuerdo con Irán

Según Sharif, las partes estaban más cerca que nunca de alcanzar un acuerdo y, tras la eventual formalización del documento, se iniciarían conversaciones técnicas la próxima semana.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, explicó que el entendimiento contempla dos grandes apartados.

El primero incluye la liberación de activos iraníes bloqueados en el extranjero, el levantamiento del bloqueo tanto estadounidense como iraní en el estrecho de Ormuz y el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano.

La segunda fase del proceso estará enfocada en la cuestión nuclear, uno de los temas más sensibles de las negociaciones entre ambos países.

Tensiones persisten en el estrecho de Ormuz

A pesar de los avances diplomáticos, las tensiones continúan en la región.

En las últimas horas, la armada iraní informó de un ataque contra un buque que intentaba cruzar el estrecho de Ormuz sin autorización, mientras que Estados Unidos denunció el lanzamiento de drones iraníes en esta estratégica vía marítima.

Antes del conflicto, alrededor del 20% del petróleo mundial transitaba por el estrecho de Ormuz, considerado uno de los puntos más importantes para el comercio energético global.

Comentarios