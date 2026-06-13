Trump difunde mensaje sobre posible acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este sábado en su red social Truth un mensaje publicado previamente por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien aseguró que un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán podría firmarse en las próximas 24 horas.

Trump difundió una captura de pantalla de la publicación de Sharif sin añadir comentarios propios sobre el contenido del mensaje.

En la red social X, el mandatario paquistaní afirmó que las partes están más cerca que nunca de alcanzar un acuerdo de paz y señaló que, de concretarse en las próximas horas, Pakistán procederá de inmediato con la firma electrónica del documento, seguida de conversaciones técnicas programadas para la próxima semana.

Pakistán destaca avances en las negociaciones

Sharif agradeció el compromiso mostrado por Estados Unidos y la República Islámica de Irán durante el proceso de negociación, además de reconocer el respaldo brindado por aliados regionales. Asimismo, expresó su confianza en que el eventual pacto contribuya a una paz duradera.

El anuncio se produjo después de que el propio líder paquistaní confirmara durante la madrugada que ya se había alcanzado un “texto definitivo y consensuado” entre Washington y Teherán.

Irán descarta una firma inmediata

No obstante, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, aseguró este sábado que el memorando de entendimiento con Estados Unidos no será firmado mañana, como había sugerido Pakistán.

Según declaraciones recogidas por la agencia oficial IRNA, Bagaei señaló que aún debe definirse la fecha exacta de la firma y que, aunque no ocurrirá mañana, existe la posibilidad de que se concrete en los próximos días.

Irán sostiene que el acuerdo permitiría la liberación de fondos iraníes congelados y el cese de las hostilidades en distintos frentes, incluido el Líbano.

Por su parte, Estados Unidos considera que el pacto facilitaría la reapertura del estrecho de Ormuz y establecería las bases para el desmantelamiento del programa nuclear iraní.

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