Israel entrega 15 cuerpos palestinos en nuevo intercambio

Israel entregó los cuerpos de 15 palestinos este miércoles, un día después de que Hamás devolviera los restos de un rehén israelí, en el último intercambio como parte de un alto al fuego mediado por Estados Unidos cuya primera fase está llegando a su fin.

Los restos de dos rehenes, un israelí y un ciudadano tailandés — secuestrados en el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 — aún deben ser devueltos.

Hazem Qassem, el portavoz de Hamás, señaló el miércoles que el grupo armado estaba comprometido a entregar los restos de los dos rehenes. Israel ha acusado a los milicianos de retrasar el proceso después de que los últimos rehenes vivos fueron liberados el 13 de octubre, pero Hamás dice que recuperar los cuerpos ha resultado difícil debido a la destrucción generalizada en el territorio palestino.

Mientras tanto, mediadores turcos, qataríes y egipcios se reunieron el martes en El Cairo para discutir la segunda fase de la tregua alcanzada el 10 de octubre.

Las siguientes fases incluirán el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización Armada y el desarrollo de un organismo internacional para gobernar Gaza y supervisar la reconstrucción. La Fuerza Internacional de Estabilización se encargará de mantener la seguridad y asegurar el desarme de Hamás, una demanda clave de Israel. Funcionarios indonesios han dicho que planean desplegar 20.000 cascos azules en la fuerza.

Grandes interrogantes se ciernen sobre casi todas las partes del plan y el marco temporal para la implementación del frágil alto el fuego que se ha mantenido a pesar de las acusaciones de violaciones por ambas partes.

Por separado, un funcionario palestino en Cisjordania ocupado por Israel acusó a Israel el miércoles de llevar a cabo “una operación militar a gran escala” en su gobernación. Israel dice que está llevando a cabo una “amplia operación antiterrorista”, sin proporcionar más detalles.

Cuerpos palestinos devueltos y restos de rehén identificados

Cumpliendo con el alto al fuego, Israel ha acordado devolver 15 cuerpos palestinos por cada rehén recuperado. Hasta ahora, se han devuelto 345 cuerpos palestinos, indicó el Ministerio de Salud de Gaza. No está claro si eran personas asesinadas en Israel durante el ataque del 7 de octubre, palestinos detenidos que murieron bajo custodia israelí o cuerpos llevados desde Gaza por tropas israelíes durante la guerra.

El ministerio declaró que sólo 99 cuerpos han sido identificados. Dicen que la identificación de los restos se complica por la falta de kits de pruebas de ADN en Gaza.

Mientras tanto, Israel lloró al rehén devuelto por los milicianos palestinos, Dror Or. El ejército israelí informó que Or y su esposa, Yonat Or, fueron asesinados por milicianos que invadieron su comunidad del kibutz Be'eri el 7 de octubre de 2023.

Antes de ser asesinados, la pareja evacuó a dos de sus hijos de su casa en llamas a través de la ventana, dijo el Foro de Familias de Rehenes. La decisión finalmente salvó a los niños: Alma y Noam fueron secuestrados por los milicianos y liberados en un acuerdo de rehenes en noviembre de 2023.

El Foro recordó a Or como un padre devoto y talentoso quesero que trabajó durante años en la lechería Be'eri, que más tarde gestionó. El grupo dijo que Or también era cocinero y profesor de yoga.

En total, milicianos palestinos mataron a unas 1,200 personas en el sur de Israel y secuestraron a 251 hacia Gaza en su ataque.

Más tiroteos en Gaza

Tropas israelíes abrieron fuego el miércoles contra un grupo de personas en el centro de Gaza, matando a un hombre palestino e hiriendo al menos a otras dos personas, según el hospital Mártires de Al-Aqsa que recibió a los heridos.

El ejército de Israel sostuvo que no tenía suficiente información sobre el incidente para comentar.

También el miércoles, el ejército dijo que sus tropas atacaron a un grupo de seis milicianos en la ciudad sureña de Rafah, matando a uno. El comunicado militar decía que los milicianos “probablemente emergieron de la infraestructura terrorista subterránea en el área”. Luego, las tropas registraron un edificio cercano, matando a tres más y capturando a dos, indicó.

Desde que el alto el fuego entró con vigor, 345 palestinos han muerto y 889 resultaron heridos en la franja hasta el martes, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El ministerio dice que al menos 69,775 palestinos han muerto y 170,863 resultaron heridos en la ofensiva israelí en Gaza. No distingue entre civiles y combatientes en sus cifras, pero ha dicho que mujeres y niños constituyen la mayoría de los muertos. El ministerio, compuesto por profesionales médicos, mantiene registros detallados considerados como generalmente confiables por expertos independientes.

Operativo israelí en Cisjordania

Una operación militar israelí estaba en marcha el miércoles en la gobernación de Tubas en Cisjordania, tras días de ataques violentos entre colonos israelíes y palestinos.

El gobernador Ahmad Al-Asaad expresó que la operación involucraba helicópteros Apache y vehículos militares, diciendo que Tubas estaba esencialmente “aislada” por las tropas israelíes.

“Esta operación militar es un preludio a la anexión, y desde las primeras horas de la mañana, hemos activado el comité central de emergencia para responder a la llamada de auxilio de los ciudadanos en la Gobernación de Tubas”, dijo.

Israel dijo que estaba actuando “proactivamente para frustrar” el terrorismo y declinaron hacer más comentarios, agregando que se proporcionaría un informe más tarde.

La semana pasada, el primer ministro israelí se reunió con altos funcionarios de seguridad para discutir una creciente ola de violencia de colonos israelíes en Cisjordania. Unos días antes, atacantes palestinos mataron a puñaladas a un israelí e hirieron a tres más antes de ser abatidos por tropas.

Los funcionarios han advertido que la agitación podría desbordarse y socavar la frágil tregua en Gaza.

Más de 700,000 israelíes viven ahora en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este, territorios capturados por Israel en 1967 y buscados por los palestinos para un futuro Estado. La comunidad internacional considera abrumadoramente que la construcción de asentamientos israelíes en estas áreas es ilegal y un obstáculo para la paz.

Funcionarios turcos, qataríes y egipcios se reúnen sobre el alto al fuego

El jefe de inteligencia de Turquía, Ibrahim Kalin, se reunió en El Cairo el martes con el primer ministro y ministro qatarí de Exteriores, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, y el jefe de inteligencia de Egipto, Hasan Reshat, para discutir el avance hacia la segunda fase del acuerdo en Gaza, según un funcionario de seguridad turco.

Las conversaciones también se centraron en intensificar los esfuerzos conjuntos con Estados Unidos para fortalecer la tregua, según el funcionario que solicitó el anonimato de acuerdo con las regulaciones turcas.

Los tres también acordaron profundizar la cooperación con el Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC), el centro liderado por Estados Unidos en Israel que supervisa el alto el fuego, para eliminar obstáculos y prevenir violaciones, asegurando que el alto el fuego se mantenga sin interrupciones, agregó el funcionario.

Indonesia, la nación con mayoría musulmana más grande del mundo con una larga experiencia en misiones de paz de la ONU, es uno de los países con los que Estados Unidos ha tratado el plan de la Fuerza Internacional de Estabilización, además de Azerbaiyán, Egipto y Qatar.

El martes, el general Agus Subianto, jefe de las Fuerzas Armadas de Indonesia, dijo que están “en la fase de selección para la fuerza de paz”.

Ministro de defensa israelí dice que relación con jefe militar sigue intacta pese a disputa

El ministro de Defensa Israel Katz aseveró en el Knéset (parlamento israelí) el miércoles que una reciente disputa con el jefe de estado mayor militar no les impide trabajar juntos.

"En cuanto al jefe de estado mayor, hemos trabajado, estamos trabajando y trabajaremos juntos en todo lo relacionado con los escenarios operativos del Estado de Israel en todos los frentes", manifestó Katz.

Katz y el jefe de alcalde del estado, el teniente general Eyal Zamir, han intercambiado críticas en los últimos días sobre la decisión del ministro de defensa de imponer una revisión externa a la investigación interna del ejército sobre su conducta el 7 de octubre de 2023, tras el ataque de Hamás.

