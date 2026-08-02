Israel dice tener preocupaciones por acuerdo de desarme de Hamás

El gobierno israelí aseguró que Doron Spielman que Hamás mantiene la intención de reconstruir sus capacidades militares, pese a su compromiso de desarme

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Israel manifestó a la Casa Blanca sus “serias preocupaciones de seguridad” sobre el acuerdo de desarme de Hamás impulsado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, mientras nuevos ataques israelíes en Gaza dejaron al menos 17 personas muertas, incluidos niños.

Doron Spielman, portavoz de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, afirmó que la evaluación de inteligencia israelí apunta a que Hamás mantiene la intención de reconstruir sus capacidades militares, pese a su compromiso de avanzar hacia el desarme.

Israel, advirtió, no contempla retirar sus tropas de Gaza antes de comprobar que el grupo palestino haya entregado sus armas.

“Nuestra evaluación es que, si nos replegamos antes de que Hamás esté verdaderamente desarmado, ampliará rápidamente su presencia en toda Gaza”, señaló Spielman a The Associated Press.

El funcionario sostuvo que el desarme debe implicar la entrega física de las armas y no únicamente compromisos políticos o declaraciones.

Un acuerdo con varias condiciones

El plan de 20 puntos promovido por Donald Trump contempla que Hamás entregue su armamento y destruya su infraestructura militar, incluidos los túneles. A cambio, establece una retirada gradual de las fuerzas israelíes, la instalación de un gobierno palestino tecnocrático, el despliegue de una fuerza internacional de seguridad y la reconstrucción de Gaza.

El desarme es uno de los principales obstáculos para concretar el acuerdo. Trump ha señalado que el proceso se desarrollará mediante “fases cuidadosamente estructuradas”.

Una copia del pacto obtenida y verificada por AP establece que las armas bajo control de la policía dirigida por Hamás serán entregadas al Comité Nacional para la Administración de Gaza, organismo palestino tecnocrático respaldado por Estados Unidos.

Posteriormente comenzaría el retiro de circulación y almacenamiento de armamento pesado, así como el desmantelamiento de instalaciones de producción militar y túneles. Estas acciones estarían vinculadas a una retirada escalonada del Ejército israelí.

Sin embargo, todavía no existe una fecha clara para que estos pasos comiencen.

Netanyahu enfrenta presión interna

La posibilidad de una retirada israelí significativa también enfrenta obstáculos políticos. Netanyahu se encamina a las elecciones de octubre bajo presión de sus aliados de extrema derecha, quienes exigen mantener la ofensiva contra Hamás y conservar tropas en Gaza.

Sus opositores, en tanto, cuestionan al primer ministro por no haber impedido el ataque del 7 de octubre de 2023, cuando combatientes encabezados por Hamás irrumpieron en comunidades israelíes, mataron a unas 1,200 personas y tomaron a otras 251 como rehenes.

La posterior ofensiva israelí ha dejado más de 73,000 muertos en Gaza, de acuerdo con el Ministerio de Salud del territorio. El organismo no distingue entre civiles y combatientes, aunque señala que mujeres y niños representan aproximadamente la mitad de los fallecidos.

Israel controla actualmente más de 60% de Gaza, de acuerdo con autoridades israelíes, mientras que la mayor parte de los aproximadamente 2 millones de palestinos que permanecen en el enclave se concentra en las zonas que no están bajo control israelí.

Israel pide cambios en la supervisión

Spielman aseguró que Israel valora el respaldo de Trump, pero insistió en que sus objeciones se basan en información de inteligencia que, según el gobierno israelí, muestra que Hamás continúa reclutando combatientes, reconstruyendo infraestructura y recuperando capacidades militares.

La Casa Blanca no emitió una respuesta adicional sobre esa evaluación.

Dos personas familiarizadas con las negociaciones señalaron a AP que Israel hizo llegar sus inquietudes a Tony Blair, integrante de la Junta de Paz encabezada por Trump.

Entre las exigencias planteadas estaría conservar la posibilidad de realizar operaciones militares en Gaza. También se habría solicitado que Qatar y Turquía no participen en la verificación del cumplimiento del acuerdo y que las armas confiscadas a Hamás sean destruidas.

Los planteamientos fueron realizados bajo condición de anonimato debido a que las personas no estaban autorizadas para hablar públicamente sobre las negociaciones.

Los ataques continúan

Mientras las partes intentan avanzar en la implementación del acuerdo, la violencia persiste en Gaza.

Hospitales del territorio reportaron al menos 17 muertos por ataques israelíes registrados entre la noche de este sábado y el domingo, entre ellos menores de edad.

En uno de los ataques, ocurrido contra un departamento residencial en el sur de Gaza, murieron tres integrantes de una familia, incluido un niño de cuatro años, según el hospital Nasser.

El Ejército israelí afirmó que sus operaciones tenían como objetivo a combatientes e infraestructura de Hamás.

El futuro del acuerdo dependerá ahora de que ambas partes logren superar uno de sus principales puntos de conflicto: cómo, cuándo y bajo qué mecanismos se concretará el desarme de Hamás y la consecuente retirada de las fuerzas israelíes.