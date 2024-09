Kamala va por seguridad fronteriza y manejar crisis de fentanilo

La candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, reafirmó su compromiso durante este viernes con la seguridad fronteriza y la lucha contra la crisis del fentanilo en un reciente mensaje a través de redes sociales.

Como ex fiscal general de California, Harris enfatizó su experiencia en la persecución de organizaciones criminales transnacionales que trafican armas, drogas y seres humanos.

Harris subrayó que fortalecer la frontera y detener a las organizaciones criminales son prioridades que continuará persiguiendo si es elegida presidenta.

"El pueblo estadounidense merece un presidente que se preocupe más por la seguridad fronteriza que por jugar juegos políticos", agregó, anunciando su intención de volver a presentar el proyecto de ley de seguridad fronteriza que, según ella, fue saboteado por Donald Trump.

La candidata también hizo hincapié en la devastación causada por el fentanilo, mencionando su conexión con familias que han perdido seres queridos debido a esta crisis.

Asimismo, Harris se comprometió a colaborar con demócratas, republicanos e independientes para implementar reformas bipartidistas en seguridad fronteriza. Además, señaló que la administración actual ha tomado medidas para reducir los cruces fronterizos ilegales, que ahora son más bajos que cuando asumieron el cargo.

As Attorney General of California, I prosecuted transnational criminal organizations that trafficked guns, drugs, and human beings. I know the importance of safety and security, especially at our border.



Today, I visited the U.S.-Mexico border and spoke with Customs and Border… pic.twitter.com/tM310fcwrA