Keiko Fujimori aventaja a Roberto Sánchez en elecciones de Perú

La candidata derechista Keiko Fujimori tomó ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez en los primeros resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial en Perú, aunque la contienda se mantiene abierta por el estrecho margen entre ambos aspirantes.

Con una parte inicial de las actas contabilizadas, Fujimori registraba alrededor de 52.49% de los votos, frente a 47.50% de Sánchez, en una elección marcada por la polarización política y la expectativa sobre el avance del conteo en regiones rurales y en el extranjero.

Elección se mantiene cerrada pese a ventaja inicial

Aunque la lideresa de Fuerza Popular aparece al frente en los primeros resultados, las autoridades electorales y analistas mantienen cautela debido a que aún falta procesar una parte importante de las actas.

Los votos procedentes de zonas rurales, regiones del interior y peruanos en el exterior podrían modificar la diferencia durante las próximas horas, por lo que el resultado definitivo aún no está cerrado.

La jornada electoral convocó a más de 27 millones de peruanos para definir al próximo presidente del país, en una segunda vuelta que enfrentó dos proyectos políticos opuestos.

Dos propuestas enfrentadas llegan a la segunda vuelta

Keiko Fujimori centró su campaña en propuestas de seguridad, combate al crimen y estabilidad económica, mientras que Roberto Sánchez impulsó reformas estructurales, cambios al modelo económico y una nueva Constitución.

La disputa reflejó nuevamente la división política entre sectores urbanos y rurales, así como el desgaste institucional que Perú ha enfrentado durante los últimos años.

Fujimori mostró fortaleza en Lima y otras zonas urbanas, mientras que Sánchez mantiene expectativas en regiones del interior del país, donde el conteo suele avanzar con mayor lentitud.

Resultado final podría tardar varios días

El proceso electoral aún deberá pasar por la revisión de actas observadas, impugnaciones y recursos que podrían retrasar la proclamación oficial del ganador.

La autoridad electoral peruana ha señalado que el cómputo continuará de manera progresiva hasta completar la revisión de todos los votos emitidos dentro y fuera del país.

Este escenario mantiene la atención sobre el desarrollo del escrutinio, ya que una diferencia reducida podría alargar la definición política hasta que se resuelvan todos los procedimientos pendientes.

La elección ocurre en un contexto de fuerte inestabilidad institucional, luego de una década marcada por cambios constantes de gobierno, tensiones entre poderes y una creciente desconfianza ciudadana hacia la clase política.

El próximo presidente asumirá el reto de conducir un país dividido, con demandas urgentes en seguridad, economía, gobernabilidad y reformas institucionales.

Para Fujimori, esta representa su cuarta búsqueda de la presidencia, después de haber competido en procesos anteriores sin lograr llegar al poder.

Mientras avanza el conteo, Perú permanece atento a una definición que podría marcar un nuevo giro político para el país sudamericano.

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