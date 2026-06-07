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Internacional

Perú elige presidente en una elección decisiva

Más de 27 millones de ciudadanos votan entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en un balotaje marcado por la inseguridad y la crisis política

  • 07
  • Junio
    2026

Más de 27 millones de peruanos acudieron este domingo a las urnas para participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que se enfrentan la candidata conservadora Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.

La jornada es considerada una de las más importantes de la historia reciente del país, no solo por la cerrada disputa entre ambos aspirantes, sino también por el contexto de inestabilidad política que ha llevado a Perú a tener nueve presidentes en apenas diez años.

Las encuestas previas anticipaban un resultado muy ajustado, con un escenario de empate técnico que mantiene la expectativa sobre el desenlace de la contienda.

Aunque la economía peruana mantiene indicadores relativamente sólidos, la principal preocupación de los votantes es el aumento de la inseguridad, impulsada por el crecimiento de las extorsiones, el narcotráfico y la minería ilegal.

La crisis política de los últimos años también ha provocado un fuerte desgaste institucional, marcado por renuncias presidenciales, destituciones, escándalos de corrupción y constantes enfrentamientos entre el Congreso y el Poder Ejecutivo.

En este contexto, millones de ciudadanos buscan en las urnas una alternativa que permita recuperar la estabilidad política y fortalecer la gobernabilidad del país.

Fujimori apuesta por el orden y la seguridad

Keiko Fujimori busca alcanzar la Presidencia por cuarta ocasión.

Su campaña se ha centrado en propuestas orientadas al fortalecimiento de la seguridad pública, el combate al crimen organizado y la continuidad del modelo económico peruano.

Durante su tradicional desayuno electoral, la candidata señaló que impulsará una mayor cooperación regional para enfrentar fenómenos como el narcotráfico y la delincuencia transnacional.

La líder de Fuerza Popular continúa siendo una figura que divide opiniones dentro del país debido al legado político de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, cuyo gobierno es recordado tanto por la derrota de grupos insurgentes como por las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Roberto Sánchez llama a un cambio social

Por su parte, Roberto Sánchez inició la jornada acompañado de su familia en su natal Huaral, donde hizo un llamado a los ciudadanos a ejercer un voto consciente y comprometido con la democracia.

El candidato de izquierda, respaldado políticamente por el expresidente Pedro Castillo, ha centrado su campaña en la reducción de la desigualdad, la lucha contra la pobreza y una mayor presencia del Estado en sectores estratégicos.

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Sánchez también ha propuesto revisar concesiones mineras y promover una nueva Constitución, aunque en las últimas semanas moderó parte de su discurso para enviar señales de estabilidad económica e institucional.

La elección peruana es seguida con atención en América Latina debido a sus posibles repercusiones políticas en la región.

Una victoria de Fujimori fortalecería a los gobiernos de orientación conservadora y liberal, mientras que un triunfo de Sánchez representaría un nuevo impulso para los sectores progresistas y de izquierda.

Además, el resultado tendrá relevancia económica internacional debido a que Perú es uno de los principales productores mundiales de cobre, un recurso estratégico para diversas industrias globales.

 


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