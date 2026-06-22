Keir Starmer renuncia como primer ministro de Reino Unido

Pidió al Comité Nacional Ejecutivo del Partido Laborista que establezca un calendario para la presentación de candidaturas antes del receso de verano

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, anunció este lunes que renuncia a su cargo al reconocer que perdió el apoyo de los diputados del Partido Laborista en el Parlamento.

En una rueda de prensa ante la residencia oficial de Downing Street, Starmer afirmó que dejará el cargo tan pronto como se elija a su sucesor como líder del partido, posiblemente para el próximo 9 de julio.

"Cada decisión que he tomado ha sido anteponiendo el país que quiero. Por eso, renunciaré como líder del Partido Laborista", afirmó.

Su dimisión se deriva de las presiones ejercidas por sus ministros y diputados por el revés electoral sufrido en las elecciones locales inglesas y regionales en Escocia y Gales.

Starmer reveló que pidió al Comité Nacional Ejecutivo del Partido Laborista que establezca un calendario para la presentación de candidaturas a la sucesión antes del receso parlamentario de verano.

Así, espera que el nuevo líder partidista y primer ministro británico asuma el poder en septiembre, antes de que se reanuden las sesiones del Parlamento británico.

En su declaración junto a su esposa Victoria, el líder afirmó que hace dos años el laborismo volvió al poder después de 14 años en la oposición, con lo que inició "un nuevo capítulo en la historia de nuestro país tras años de decepción y desesperación, la oportunidad de mejorar la vida de millones de personas".

"Me dijeron una y otra vez que mi partido estaba acabado, que estábamos condenados a la historia, que una mayoría en las elecciones generales, y mucho menos una aplastante, era imposible. Pero les demostramos que estaban equivocados, porque transformamos nuestro partido, erradicando el veneno del antisemitismo, restaurando la confianza en la economía, la defensa y la seguridad nacional, y convirtiéndonos de nuevo en un partido", afirmó.

No obstante, reconoció que había "escuchado la respuesta", por lo que decidió dejar el mando del partido.

¿Quién podría sustituir a Keir Starmer como primer ministro de Reino Unido?

Andy Burnham, el exalcalde del Gran Manchester, es el nombre que más resuena desde que se rumoraba la dimisión de Starmer.

Burnham es considerado el favorito por su victoria en el escaño de Makerfield, en el noroeste de Inglaterra, la cual fue tan decisiva que mostró que podría atraer a una presión de todo el espectro político.

Pese a las pésimas cifras del Partido Laborista en las encuestas y las pérdidas sustanciales en las elecciones locales de mayo, Burnham desafió la lógica electoral.

Le ganó al candidato del partido antiinmigración Reform UK, además de captar votos de otros partidos políticos de izquierda. Aumentó de manera considerable la proporción de voto laborista hasta casi el 55%, lo que, si se repitiera a una escala similar nacional, sin duda permitiría que el partido se mantuviera en el poder.

Burnham, de 56 años, prestará juramento como miembro del Parlamento tras casi una década fuera, periodo durante el cual fue el popular alcalde del Gran Manchester.

“El país espera estabilidad, seriedad y un enfoque continuo en los asuntos que más importantes, y eso es lo que tendrá”, declaró Burnham.

Las próximas elecciones nacionales no tienen por qué celebrarse hasta 2029, pero la política británica permite que los partidos cambien de líder a mitad de mandato sin necesidad de convocar elecciones generales.