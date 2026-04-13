Apuñalamiento de niñas en Reino Unido afirman que pudo evitarse

El crimen en que un adolescente mató a puñaladas a tres niñas pequeñas y dejó gravemente heridas a otras 10 personas en una clase de baile temática de Taylor Swift en Reino Unido, “podría y debería haber evitado” si sus padres y organismos estatales hubieran actuado.

De acuerdo con el informe de 763 páginas presentado al juez Adrian Fulford, hubo numerosas ocasiones en que los padres o las autoridades podrían haber intervenido para impedir que Axel Rudakubana, de 17 años, cometiera los asesinatos.

“Una de las conclusiones más llamativas de esta investigación es la enorme cantidad de oportunidades perdidas durante muchos años para intervenir de manera significativa, lo que contribuyó directamente al fracaso a la hora de evitar este desastre.”

El ataque en la localidad de Southport desencadenó días de disturbios cuando activistas de extrema derecha creyeron informes falsos de que el agresor era un migrante musulmán que había llegado recientemente al Reino Unido. Rudakubana nació en Gales, hijo de padres cristianos ruandeses.

El informe formuló 67 recomendaciones para prevenir futuras atrocidades, y el primer ministro Keir Starmer ha prometido cambios para corregir los “fallos sistemáticos que condujeron a este terrible suceso”.

“El informe de hoy es verdaderamente desgarrador y profundamente perturbador. Aunque nada devolverá jamás a estas tres niñas pequeñas, estoy decidido a hacer los cambios fundamentales necesarios para mantener a la población a salvo”.

Durante ese mismo periodo, la policía local acudió a su domicilio en cinco ocasiones por preocupaciones no especificadas sobre su comportamiento. Recibió apoyo de salud mental y educativa, pero más tarde parecía haber dejado de colaborar con los trabajadores sociales.

“Con demasiada frecuencia, el 'caso' de AR fue pasado de una agencia a otra en un carrusel inapropiado de derivaciones, evaluaciones, cierres de casos y 'traspasos'”, señaló Fulford.

Rudakubana no fue detenido sino que fue entregado a sus padres, quienes le temían y en repetidas ocasiones no información sobre los distintos cuchillos que había comprado, su comportamiento inquietante y las amenazas que había proferido.

Tras el ataque de Southport, la policía registró la vivienda de Rudakubana y descubrió la ricina escondida bajo su cama y un documento descargado que fue descrito como un manual de entrenamiento de Al Qaeda.

La policía concluyó que sus delitos no debían clasificarse como terrorismo porque no tenía una causa o motivación política o religiosa.

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