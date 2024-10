Las encuestas fallaron en 2020; ¿se equivocarán otra vez en 2024?

Cuando finalmente se contaron los votos en las elecciones presidenciales de 2020, un hecho quedó claro: los encuestadores fallaron otra vez.

Las proyecciones indicaban una cómoda ventaja para Joe Biden sobre el entonces presidente Donald Trump. Biden estaba 8,4 puntos por delante, según el promedio de encuestas nacionales de FiveThirtyEight.com, y 7,2 puntos en el de RealClearPolitics. Sin embargo, al final, ganó el voto popular por menos de 4,5 puntos, una diferencia mínima que apenas le permitió asegurar la victoria en el Colegio Electoral.

El dilema para 2024

Si las encuestas vuelven a equivocarse con el mismo margen en 2024, las aparentes ventajas que Kamala Harris muestra en los promedios nacionales actuales podrían transformarse en una inesperada ventaja para Trump.

El desafío de las encuestas

Desde 2020, los encuestadores han estado probando nuevas técnicas para atraer a los propensos más difíciles de alcanzar y ajustar sus métodos estadísticos, todo con el objetivo de evitar los errores del pasado. Pero los expertos siguen divididos. En 2020, la Asociación Estadounidense de Encuestadores calificó el desempeño de las encuestas como el peor en 40 años.

A esto se suman nuevos factores de riesgo: el creciente apoyo de negros y latinos a Trump, y la proliferación de encuestas en línea, que podrían introducir más errores.

"Nos dirigimos a un desastre aún mayor", advierte Jon Krosnick, politólogo de Stanford. Asegura que muchas encuestas en línea están usando métodos de muestreo poco confiables.

Courtney Kennedy, del Pew Research Center, ha seguido de cerca los intentos de mejora de los encuestadores y es cautelosamente optimista sobre el futuro. "Me gustaría poder decir que las encuestas han resuelto sus problemas y que no volverán a subestimar el apoyo a Trump", dice Kennedy, quien lidera el área de diseño de encuestas y ciencia de datos en Pew. "Pero ese no es el caso. Los encuestadores han trabajado duro para corregir sus errores, pero no hay una solución milagrosa".

