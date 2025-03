Suman más de 1,600 deportados en vuelos a México

La administración del presidente Donald Trump reforzó su política migratoria con la implementación de vuelos de expulsión para migrantes mexicanos, enviándolos al sur de México, cerca de la frontera con Guatemala.

Desde su toma de posesión, 1,650 personas han sido deportadas en 14 vuelos organizados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Según cifras oficiales, 1,308 de estos migrantes fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza en la frontera sur de EUA.

La estrategia busca dificultar su regreso inmediato, ya que ahora son enviados en avión al interior de México en lugar de ser devueltos en autobuses a la frontera.

The message is clear: if you cross the border illegally, you will face consequences. pic.twitter.com/DqtLYqacxh

El presidente Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, han enfatizado que quienes crucen la frontera ilegalmente enfrentarán consecuencias severas.

“La deportación es definitiva. No es un proceso de prueba y error. La certeza de ser liberado se acabó; ahora hay certeza de arresto, detención y expulsión”, declaró un funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Por su parte, el Consulado de EUA en Nuevo Laredo emitieron una advertencia dirigida a los migrantes, advirtiéndoles que el DHS está trasladando a los deportados al sur de México para evitar intentos reiterados de cruce.

Mientras que la administración de Trump, sostiene que esta medida ayudará a reducir la reincidencia en los cruces ilegales, disminuirá la actividad delictiva en la frontera y permitirá a las fuerzas de seguridad centrar sus recursos en frenar el contrabando y la entrada de criminales.

Repatriations to the interior of Mexico are taking place. Illegally entering the United States could result in you being sent well away from the U.S / Mexico border, ending the smuggling cycle. Don’t make that dangerous trip, don’t put you or your family in smuggler’s hands. pic.twitter.com/vxIOfFHZ1M