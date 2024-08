Maduro acude a declarar ante Tribunal Supremo de Venezuela

“Me he despojado de mis inmunidades como jefe de Estado y de gobierno… por la paz he venido, por la estabilidad y el derecho a la tranquilidad de Venezuela, por el ejercicio soberano de los poderes... He respondido el interrogatorio que de manera legal se me ha hecho No he rehuido ninguna pregunta”, dijo Maduro a la prensa a su salida de la audiencia

“Solo un candidato se negó a dar la cara y a cumplir con la justicia. Un candidato que está escondido”, agregó Maduro, afirmando que “es escandalosa la ausencia de un candidato que ya desconoció” a la autoridad electoral, que “desconoce al máximo tribunal de la república… y que pretende autoproclamarse (presidente)", añadió