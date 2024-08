Micrófonos en el centro: Harris y Trump alistan debate

Kamala Harris y Donald Trump listos para su primer debate presidencial el próximo mes, pero la controversia está en el aire… o mejor dicho, en los micrófonos.

Las campañas de ambos candidatos están inmersas en una intensa batalla por la logística del debate, especialmente en cuanto a cómo se manejarán los micrófonos.

El equipo de Trump está presionando para que se silencien los micrófonos cuando uno de los candidatos tenga la palabra, una norma que inicialmente fue solicitada por Joe Biden durante su campaña presidencial para evitar interrupciones.

Después de cierto tira y afloja, el equipo de Trump aceptó la propuesta, quizás un reflejo de la estrategia de Biden de limitar las constantes interrupciones que marcaron el desordenado primer debate de 2020.

¿Recuerdan aquel momento memorable cuando Biden exasperado exclamó: "¿Quieres callarte, hombre?"?

Sin embargo, algunos expertos creen que la insistencia de la campaña de Trump en mantener esta regla para el debate del 10 de septiembre con Harris tiene otra motivación.

Podría estar relacionada con la respuesta positiva que obtuvo Trump en un debate más calmado de lo que muchos anticipaban contra Biden en junio.

En ese escenario, las interrupciones fueron prácticamente eliminadas, lo que resultó en un Trump más reservado.

Curiosamente, el propio Trump parece no estar tan preocupado por esta norma. El lunes, desmintió las declaraciones de su equipo diciendo: "No me importa. Prefiero tener los micrófonos encendidos".

Y el martes, sorprendió a todos con una publicación en redes sociales anunciando un "acuerdo" con ABC para el debate, sin mencionar los micrófonos, pero sugiriendo que "las reglas serán las mismas que en el último debate de CNN", donde también se implementaron micrófonos silenciados.

La controversia no termina ahí. Trump acusó a la cadena de ser "injusta", aunque confía en que el debate será "justo y equitativo".

A medida que se acerca la fecha, la situación sigue siendo incierta, ya que no está claro si la campaña de Harris ha aceptado los términos que Trump afirma haber negociado.

Por su parte, el equipo de Harris parece querer cambiar las reglas a última hora. A solo dos semanas del debate, han propuesto que los micrófonos de ambos candidatos permanezcan activos durante todo el evento.

¡Preparen las palomitas! Este debate promete ser una mezcla de estrategia, política y quizás, algunas sorpresas más.

Comentarios