Miles de palestinos regresan al norte de Gaza tras tregua

Desde el inicio del alto el fuego el pasado 19 de enero, miles de palestinos han comenzado a regresar al norte de la Franja de Gaza, una región gravemente afectada por la ofensiva militar israelí.

De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), más de 376 mil personas han retornado a sus lugares de origen, luego de que las fuerzas israelíes se retiraran de las principales carreteras en el corredor de Netzarim.

El regreso de los desplazados se ha visto facilitado por una mejora en las condiciones de acceso y el incremento en la entrega de ayuda humanitaria.

OCHA destacó que la apertura de rutas ha permitido a sus socios ampliar significativamente la asistencia en toda la Franja de Gaza, incluyendo zonas previamente inaccesibles.

Sin embargo, la situación en el norte sigue siendo crítica. La ONU ha advertido sobre la grave destrucción en la infraestructura de agua y saneamiento, lo que pone en riesgo la salud y el bienestar de la población.

Se estima que en el enclave hay más de 50 millones de toneladas de escombros, cuya remoción podría tardar hasta 20 años si se mantienen las condiciones de estabilidad.

