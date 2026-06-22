El accidente ocurrió cuando el conductor tomó una ruta equivocada al intentar maniobrar en una curva cerrada, el vehículo se volcó

Inicio / Internacional / Millones de abejas se liberan tras volcadura de tráiler en Texas

Millones de abejas melíferas se dispersaron en un vecindario rural del estado de Texas, en Estados Unidos, luego de que un semirremolque que transportaba alrededor de 400 colmenas se volcara, informaron autoridades locales.

El incidente ocurrió en el condado de Orange, al este de Houston y en la frontera con Luisiana, lo que llevó a las autoridades de emergencias a cerrar caminos y pedir a los residentes que permanecieran en sus hogares mientras se realizaban las labores de contención y rescate de las colmenas.

Hasta el momento no se han reportado picaduras ni personas lesionadas, aunque el operativo se mantuvo activo durante varias horas debido a la gran cantidad de abejas liberadas.

Rescate de colmenas y pérdidas para el sector apícola

Propietarios de negocios apícolas locales, como Christie Ray de Queen Bee Supply y Chris Moore de Moore Honey, participaron junto con voluntarios de la región en las labores de rescate y recuperación de las colmenas.

Moore estimó que solo sobrevivirá alrededor de una cuarta parte de las 408 colmenas afectadas, dependiendo de cuántas reinas logren mantenerse con vida tras el accidente.

El apicultor señaló que una pérdida de esta magnitud no solo representa la desaparición de las colmenas, sino también de los ingresos que estas generan mediante servicios de polinización y producción de miel en distintas regiones del país.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con el relato de Moore, el tráiler apenas había recorrido unos pocos kilómetros en un viaje hacia Dakota del Norte cuando el conductor tomó una ruta equivocada y terminó en calles estrechas de un vecindario rural.

Al intentar maniobrar en una curva cerrada, el vehículo se volcó, provocando la liberación masiva de las abejas.

Apicultores locales han instalado cajas trampa para recuperar a los insectos restantes, aunque expertos advierten que podría tomar tiempo antes de que las abejas abandonen por completo la zona.