Senado aprueba candidatura de Todd Blanche para Fiscalía de EUA

Los senadores republicanos retuvieron su apoyo hasta que el Departamento de Justicia confirmó por escrito que descartaría un fondo de $1,800 millones de dólares

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La Comisión Judicial del Senado votó 12-10 a favor de la candidatura del secretario interino de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche, después de convencer a senadores republicanos que apoyen una votación en el pleno.

La votación se produjo después de un acuerdo alcanzado entre Blanche y dos senadores republicanos que amenazaban con bloquear su confirmación tras la demanda de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Los senadores republicanos John Cornyn, de Texas, y Thom Tillis, de Carolina del Norte, retuvieron su apoyo hasta que el Departamento de Justicia confirmó por escrito que descartaría un fondo de $1,800 millones de dólares para compensar a aliados de Trump que creen haber sido procesados por motivos políticos.

Tras días de negociaciones, Blanche emitió una orden el domingo por la noche en la que confirmó “más allá de toda duda, que no existe ningún fondo”.

Desde que se anunció el fondo, “no se nombró a ningún miembro; no se transfirieron fondos; no se estableció ningún proceso para recibir reclamaciones; no se pagó ninguna reclamación”, señala la orden del domingo.

Exigencias de Tillis y Cornyn eran 'de sentido común': Grassley

El senador republicano Chuck Grassley, quien preside el comité, dijo que las exigencias de Tillis y Cornyn eran “de sentido común”.

Grassley señaló que las preocupaciones de los senadores sobre el llamado "fondo contra la instrumentalización de la justicia" y el acuerdo con el IRS eran compartidas por muchos otros legisladores, incluido él mismo.

El pleno del Senado podría votar más adelante esta semana sobre la nominación de Blanche.

Blanche ha enfrentado un intenso escrutinio sobre su capacidad para mantener independencia respecto de la Casa Blanca, y la persecución del Departamento de Justicia contra adversarios políticos del presidente.

Los demócratas sostienen que la orden de Blanche no es suficiente para impedir que la administración Trump reactive el fondo después de la confirmación del secretario de Justicia interino y han pedido legislación para prohibirlo de manera permanente.