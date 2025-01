Musk dice que SpaceX rescatará a astronautas 'varados'

El CEO de SpaceX, Elon Musk, aseguró en una publicación en X que su empresa rescatará a dos astronautas de la NASA supuestamente abandonados en la Estación Espacial Internacional (ISS).

Musk declaró que el presidente Donald Trump le solicitó intervenir para traer a casa a Suni Williams y Butch Wilmore, mientras que criticó a la administración de Joe Biden por haberlos dejado en el espacio por “demasiado tiempo”.

No obstante, la NASA ya había determinado hace meses que la cápsula Crew-9 de SpaceX sería la encargada de traer de vuelta a los astronautas, tras fallas en la nave Starliner de Boeing, en la que llegaron a la ISS en junio de 2024.

Su regreso estaba inicialmente previsto para febrero, pero la agencia informó en diciembre que se retrasaría hasta finales de marzo o principios de abril.

The @POTUS has asked @SpaceX to bring home the 2 astronauts stranded on the @Space_Station as soon as possible. We will do so.



Terrible that the Biden administration left them there so long.