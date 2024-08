¿No más X? Ordenan suspender la red social en Brasil

La red social X, propiedad de Elon Musk, ha sido suspendida en Brasil por orden de la Corte Suprema del país.

Este fallo fue emitido por el juez Alexandre de Moraes, quien determinó la suspensión inmediata de la plataforma debido a su incumplimiento de órdenes judiciales. La decisión es parte de un conflicto prolongado entre la red social y las autoridades brasileñas, el cual se ha intensificado en los últimos meses.

El conflicto comenzó a principios de este año, cuando la Corte Suprema de Brasil exigió a X que eliminara varias cuentas acusadas de difundir discursos de odio y desinformación.

Sin embargo, la plataforma no cumplió con estas órdenes, lo que llevó al tribunal a advertir que podría prohibirse su operación en el país si no se designaba un nuevo representante legal. A pesar de esta advertencia, la empresa no tomó las medidas necesarias, lo que resultó en la suspensión definitiva.

La situación se agravó cuando X anunció a principios de agosto que cerraría sus operaciones en Brasil, sin proporcionar detalles claros sobre cómo esto afectaría a sus usuarios. A pesar de que la plataforma permaneció accesible por un tiempo, la reciente orden judicial de la Corte Suprema marca el fin de X en el mercado brasileño.

Además, la Corte ha advertido que cualquier persona que intente acceder a la red social utilizando una VPN se enfrentará a multas diarias de hasta $8,874. Esta medida subraya la seriedad con la que las autoridades brasileñas están abordando este caso.

La suspensión de X en Brasil se produce en un momento crítico para la empresa, que ya enfrenta dificultades financieras y la pérdida de anunciantes. Aunque X intentó adoptar una postura más conciliadora en las últimas semanas, asegurando su compromiso con la libertad de expresión, las tensiones continuaron escalando, llevando finalmente a la salida de la plataforma del país sudamericano.

Comentarios