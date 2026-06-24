Noboa anuncia envío de ayuda humanitaria tras sismos en Venezuela

Ecuador enviará ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos de 7,2 y 7,5 grados que dejaron daños y posibles víctimas en varias regiones

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó este miércoles su solidaridad con el pueblo de Venezuela tras los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados en el país caribeño y anunció el envío inmediato de ayuda humanitaria para atender la emergencia.

"Toda mi solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela", escribió el mandatario en un mensaje publicado en la red social X.

Noboa señaló que dispuso el envío inmediato de asistencia humanitaria y aseguró que Ecuador actuará "con la rapidez y el compromiso que este momento exige porque, a pesar de las enormes diferencias, la humanidad siempre debe regir la actuación de un mandatario".

Toda mi solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela.



He dispuesto el envío inmediato de ayuda humanitaria para atender esta emergencia. Ecuador responderá con la rapidez y el compromiso que este momento exige porque, a pesar de las enormes diferencias, la humanidad siempre… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) June 25, 2026

Terremotos dejan daños y víctimas en evaluación

El anuncio del presidente se produce horas después de que dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieran la nación suramericana y causaran daños materiales y un número aún no precisado de víctimas.

Además, la Cancillería de Ecuador habilitó canales prioritarios de atención para ecuatorianos en Venezuela tras los terremotos, entre ellos un WhatsApp de emergencia, líneas consulares y cooperación con organismos internacionales, además de pedir a sus ciudadanos informarse solo por vías oficiales.

Venezuela declara estado de emergencia

En Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia en el país tras señalar que hubo afectaciones como derrumbes de edificios en varias zonas de la capital y en los estados cercanos.

En las últimas horas también se han solidarizado Bolivia, El Salvador, Perú y Chile.