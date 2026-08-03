Noboa desplegará 4,000 efectivos para reforzar seguridad en Quito

El presidente de Ecuador afirmó que incorporarán 100 vehículos y motocicletas y 20 drones para las nuevas operaciones que se realicen en la ciudad

Ante el aumento de actos delictivos, el presidente Daniel Noboa anunció este lunes el despliegue de 4,000 policías y militares adicionales en Quito, Ecuador.

A través de redes sociales, el presidente mencionó que 2,000 militares más se unirán al trabajo de la Policía, para "fortalecer el trabajo en los puntos más críticos y emblemáticos de la capital".

"Hoy ponemos en marcha el plan de protección de Quito. He dispuesto el despliegue de 2.000 policías adicionales para reforzar la seguridad en los horarios y lugares donde más los necesitan los quiteños: en el ingreso y salida de los trabajos, en los colegios, en el metro, en las paradas de buses, en mercados, bancos, centros comerciales y barrios", dijo Noboa

Noboa añadió que incorporarán 100 vehículos y motocicletas y 20 drones para las nuevas operaciones que se realicen en la ciudad.

"A quienes creen que pueden intimidar al Estado y su capital, les digo una sola cosa, cada ataque tendrá una respuesta más fuerte. Inicia una nueva etapa, donde la luz que irradia Quito seguirá siendo referente en el continente entero", mencionó el presidente.

¿A qué se deben estos despliegues realizados en Ecuador?

Los despliegues se originaron luego de que este 29 de julio, autoridades encontraron un cuerpo violentado sobre un puente de la avenida Simón Bolívar, algo que hasta ahora solo había sucedido en municipios como Durán o Guayaquil.

Además, el 21 de julio tres universidades de la capital manifestaron su preocupación por el incremento de robos, asaltos y de casos de estudiantes drogados en los alrededores de sus campus.

Medios locales también han reportado ataques armados y casos de violencia criminal en varios sectores de la capital.

Estos operativos se llevarán a cabo en dos horarios: