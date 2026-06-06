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Internacional

Norcorea califica como 'sueño' que EUA busque desnuclearización

La declaración se produjo un día antes de que el presidente chino Xi Jinping visite Corea del Norte para mantener conversaciones con Kim Jong Un

  • 06
  • Junio
    2026

El intento de Estados Unidos de desnuclearizar a Corea del Norte es un “sueño anacrónico”, manifestó Kim Yo Jong, la hermana del mandatario norcoreano Kim Jong Un, y afirmó el domingo que Corea del Norte ampliará de manera constante su arsenal nuclear frente a las amenazas encabezadas por Estados Unidos.

La declaración se produjo un día antes de que el presidente chino Xi Jinping visite Corea del Norte para mantener conversaciones con Kim Jong Un, en su primera visita al país en siete años.

"La insistencia de Estados Unidos, que intenta criticar a espaldas la posición de la RPDC como país poseedor de armas nucleares, no tiene ninguna fuerza de restricción legal y nadie se adherirá a las retóricas unilaterales de Estados Unidos", manifestó Kim Yo Jong, usando las siglas de la República Popular Democrática de Corea, el nombre oficial de Corea del Norte.

También calificó como “información falsa” un anuncio de Estados Unidos según el cual el presidente estadounidense Donald Trump y Xi confirmaron su objetivo compartido de desnuclearizar Corea del Norte en su cumbre en Beijing el mes pasado.

"Todavía, unas autoridades de Estados Unidos no se liberan del sueño anacrónico e irrealizable", comentó Kim Yo Jong.

Corea del Norte se ha centrado en ampliar su arsenal nuclear desde que la diplomacia entre Kim Jong Un y Trump se vino abajo en 2019. Expertos señalan que el dirigente norcoreano quiere el reconocimiento internacional como Estado nuclear para poder exigir el levantamiento de las sanciones económicas internacionales contra su nación.

Analistas señalan que la visita de Xi a Corea del Norte busca en gran medida reafirmar la influencia de China sobre Corea del Norte, cuya prioridad de política exterior se ha desplazado hacia Rusia en los últimos años. Indican que es probable que Xi se abstenga de plantear directamente el tema de la desnuclearización y ofrezca programas de asistencia económica durante su reunión con Kim Jong Un.


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