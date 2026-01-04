Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_04_T102428_588_fc3266b497
Internacional

Norcorea lanza misiles balísticos hacia el mar de Japón

Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos hacia el mar de Japón horas antes del viaje del presidente surcoreano a China

  • 04
  • Enero
    2026

Corea del Norte lanzó múltiples misiles balísticos hacia sus aguas orientales la mañana de este domingo, informaron autoridades de Corea del Sur, en un hecho ocurrido horas antes de que el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, partiera a China para una cumbre diplomática.

El Estado Mayor Conjunto surcoreano indicó que detectó los lanzamientos alrededor de las 7:50 horas desde la región de la capital norcoreana.

Los proyectiles recorrieron aproximadamente 900 kilómetros antes de caer en el mar.

Violación a resoluciones de la ONU

El Ministerio de Defensa de Corea del Sur señaló que los lanzamientos constituyen una violación directa a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que prohíben a Corea del Norte realizar cualquier actividad balística.

EH UNA FOTO - 2026-01-04T102629.576.jpg

Las autoridades surcoreanas instaron a Pyongyang a detener de inmediato las provocaciones y a responder a los esfuerzos de Seúl por reactivar el diálogo y restaurar la paz en la península coreana.

Japón confirma lanzamientos

El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, confirmó que al menos dos misiles fueron lanzados por Corea del Norte y advirtió que representan “un problema serio que amenaza la paz y la seguridad de nuestra nación, la región y el mundo”.

Estados Unidos y Corea del Sur señalaron que continúan analizando los detalles técnicos de los lanzamientos.

Contexto político y militar

Expertos consideran que estas pruebas forman parte de una intensificación en la exhibición de armas norcoreanas, previo al próximo congreso del Partido de los Trabajadores, el primero en cinco años, donde podría definirse una nueva postura hacia Estados Unidos.

wevsew.JPG

Desde el colapso de las negociaciones entre Kim Jong Un y el entonces presidente estadounidense Donald Trump en 2019, Corea del Norte ha acelerado el desarrollo de su arsenal nuclear y ha fortalecido sus vínculos diplomáticos con Rusia y China.

Lanzamientos coinciden con agenda diplomática

Los disparos ocurrieron horas antes del viaje de Lee Jae Myung a China, donde sostendrá reuniones con el presidente Xi Jinping. Corea del Sur busca que Beijing desempeñe un papel más activo para reducir tensiones y promover el diálogo con Pyongyang.

Más tarde, el gobierno surcoreano convocó a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional para evaluar la situación y definir los próximos pasos ante la escalada militar.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25301815531102_3a05301a64
Corea del Norte presume exitosas pruebas de misiles de crucero
AP_25300599441519_0a7e2581b0
Canciller de Corea del Norte se reúne con Putin en visita a Rusia
AP_25235071275963_fabfaeef94
Corea del Norte acusa a Seúl de provocación en la frontera
publicidad

Últimas Noticias

FRTNSJ_6_fcdae15521
Estaciones de Servicio Público acercan más de 265 mil apoyos: NL
ee54222a_41a2_405f_b586_8af38123d02f_144a277d50
SCJN defiende el derecho internacional ante conflictos globales
EH_UNA_FOTO_2026_01_05_T135549_168_d3c1307b78
Maduro Guerra respalda a Delcy y denuncia 'secuestro' de su padre
publicidad

Más Vistas

ingrid_jasso_tandera_estafadora_27_millones_de_pesos_regios_d33061b2e1
Tandera defrauda 100 personas y debe más de 20 millones de pesos
AP_26003246081742_0e03df8778
EUA capturó a Maduro y a su esposa en operativo militar
2025_ano_avances_violencias_contra_mujeres_nl_345a7faf66
Destacan avances en atención en violencia contra la mujer en 2025
publicidad
×