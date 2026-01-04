Norcorea lanza misiles balísticos hacia el mar de Japón

Corea del Norte lanzó múltiples misiles balísticos hacia sus aguas orientales la mañana de este domingo, informaron autoridades de Corea del Sur, en un hecho ocurrido horas antes de que el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, partiera a China para una cumbre diplomática.

El Estado Mayor Conjunto surcoreano indicó que detectó los lanzamientos alrededor de las 7:50 horas desde la región de la capital norcoreana.

Los proyectiles recorrieron aproximadamente 900 kilómetros antes de caer en el mar.

Violación a resoluciones de la ONU

El Ministerio de Defensa de Corea del Sur señaló que los lanzamientos constituyen una violación directa a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que prohíben a Corea del Norte realizar cualquier actividad balística.

Las autoridades surcoreanas instaron a Pyongyang a detener de inmediato las provocaciones y a responder a los esfuerzos de Seúl por reactivar el diálogo y restaurar la paz en la península coreana.

Japón confirma lanzamientos

El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, confirmó que al menos dos misiles fueron lanzados por Corea del Norte y advirtió que representan “un problema serio que amenaza la paz y la seguridad de nuestra nación, la región y el mundo”.

Estados Unidos y Corea del Sur señalaron que continúan analizando los detalles técnicos de los lanzamientos.

Contexto político y militar

Expertos consideran que estas pruebas forman parte de una intensificación en la exhibición de armas norcoreanas, previo al próximo congreso del Partido de los Trabajadores, el primero en cinco años, donde podría definirse una nueva postura hacia Estados Unidos.

Desde el colapso de las negociaciones entre Kim Jong Un y el entonces presidente estadounidense Donald Trump en 2019, Corea del Norte ha acelerado el desarrollo de su arsenal nuclear y ha fortalecido sus vínculos diplomáticos con Rusia y China.

Lanzamientos coinciden con agenda diplomática

Los disparos ocurrieron horas antes del viaje de Lee Jae Myung a China, donde sostendrá reuniones con el presidente Xi Jinping. Corea del Sur busca que Beijing desempeñe un papel más activo para reducir tensiones y promover el diálogo con Pyongyang.

Más tarde, el gobierno surcoreano convocó a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional para evaluar la situación y definir los próximos pasos ante la escalada militar.

