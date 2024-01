Ola de frío extremo sacudirá de nuevo el sur y noreste de EUA

El clima ártico trajo nuevas penurias a buena parte de Estados Unidos este sábado, en particular para gente no habituadas a semejante frío en lugares como Memphis, Tennessee, donde se instó a los vecinos a que hirvieran agua y muchos directamente no la tenían después que el congelamiento reventara los caños principales en la ciudad. No se pronostican temperaturas más altas durante el resto del fin de semana.

Reventaron tantos caños en Memphis que bajó la presión del agua. Si bien se repararon algunos, el presidente del servicio de agua advirtió que habría más filtraciones.

Un aviso de frío intenso regía en una amplia franja del país, desde partes de Montana en el norte hasta el centro de Florida. La zona más afectada era el centro norte. La sensación térmica era de -26 grados Celsius en Iowa City, y la temperatura bajó a cero en Oklahoma City.

La sensación térmica era de -28 C este sábado en Vermont, donde el centro de esquí del monte Stowe exhortó a los que se atrevían a esquiar que tuvieran cuidado extremo.

En Virginia Occidental, el servicio meteorológico dijo que en algunas regiones habría hasta 10 centímetros adicionales de nieve el sábado, con ráfagas de viento de hasta 64 km/h y sensación térmica de -29 C.

En el norte de Nueva York, los paleadores de nieve respondieron una vez más al llamado del equipo de fútbol americano Buffalo Bills de despejar el estadio Highmark para el partido del domingo contra los Kansas City Chiefs, después que la ciudad quedó sumergida bajo 13 centímetros de nieve.

La nevada disminuía en otras partes del noreste después de cubrir una amplia zona que abarcó las ciudades de Washington y Nueva York.

El fin de semana frígido sigue a una serie de tormentas que han provocado al menos 55 muertes en el país, sobre todo por hipotermia o accidentes de tráfico. Tennessee registró 19 muertes. Un hombre de 25 años fue hallado muerto en el piso de una casa móvil en Lewisburg después que un calefactor se volcó y apagó, informó la comisaría local.

