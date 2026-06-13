Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Sam_Altman_fb78fef01e
Internacional

OpenAI enfrenta investigación en varios estados de EUA

La empresa detrás del popular chatbot ChatGPT indicó que responderá a la investigación “de manera constructiva” y que ya cuenta con soluciones

  • 13
  • Junio
    2026

OpenAI recibió una citación de varios estados como parte de una investigación sobre la seguridad de los usuarios de su chatbot, mientras se prepara para ofrecer acciones al público por primera vez.

La empresa detrás del popular chatbot ChatGPT indicó que responderá a la investigación “de manera constructiva” y que ya cuenta con medidas para proteger a sus clientes.

“La IA es una tecnología nueva y poderosa, y trabajamos todos los días para llevar sus beneficios a las personas de forma segura y responsable”, señaló un portavoz en un comunicado enviado por correo electrónico. “Nos tomamos en serio las preocupaciones planteadas por los fiscales generales estatales”.

OpenAI ha recibido críticas porque, presuntamente, ChatGPT ofreció palabras de aliento a usuarios que pensaban en suicidarse o en cometer actos delictivos. También ha sido objeto de escrutinio por la forma en que utiliza datos de salud y otra información personal de sus clientes.

El jueves, la empresa fue demandada por una canadiense que culpa al chatbot de la decisión de su hija de ahorcarse. A principios de junio, el fiscal general de Florida demandó a la empresa tras dos tiroteos separados en los que se informó que los presuntos atacantes habían hecho preguntas a ChatGPT mientras planeaban sus delitos.

OpenAI señaló en un comunicado que sus modelos alentaron repetidamente a las personas a buscar apoyo en el mundo real, incluido el de profesionales de la salud mental. La empresa también afirmó que cooperó con las fuerzas del orden en ambos casos de tiroteos.

La nueva investigación llega apenas unos días después de que la empresa presentara documentos ante los reguladores de valores de Estados Unidos para una muy esperada oferta pública inicial de acciones. El rival de inteligencia artificial SpaceX celebró su propia oferta pública inicial el viernes. El fabricante de cohetes fundado por Elon Musk también opera un negocio de IA responsable de un chatbot rival llamado Grok.

La manera en que los gobiernos deberían responder al potencial de beneficios y a los posibles peligros de la IA se está convirtiendo en un gran tema político.

Organismos reguladores de Europa abrieron investigaciones sobre Grok, de Musk, por contenido antisemita y material sexualizado, incluidos desnudos deepfake. Y Anthropic, otra empresa de chatbots que se prepara para una oferta pública inicial, recibió el viernes instrucciones del gobierno de Trump para cerrar dos de sus modelos en línea a usuarios en el extranjero por razones de seguridad nacional.

La citación a OpenAI fue reportada anteriormente por The Wall Street Journal.

El sábado, The Associated Press envió correos electrónicos a una docena de fiscales generales estatales para pedir detalles de la investigación, pero no ha recibido respuestas.

En su comunicado, OpenAI destacó medidas que ha tomado para mantener a salvo a los niños que usan su chatbot.

“El ChatGPT de hoy incluye una experiencia más protectora para los menores y las personas que atraviesan situaciones difíciles, con salvaguardas que los dirigen a recursos del mundo real y a contactos humanos de confianza”, se indica en una parte del comunicado. “Creemos que a los niños se les debe tratar como niños, por eso incorporamos predicción de edad, lanzamos herramientas para padres para orientar el uso de la IA por parte de sus hijos y prohibimos la publicidad dirigida a menores”.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

inter_trump_a3171c77cd
Trump se convierte en presidente más longevo al cumplir 80 años
inter_iran_misil_d9810e19b7
Irán advierte de que responderá a los ataques israelíes en Líbano
miles_personas_exigen_madrid_barcelona_mejores_condiciones_727dbd3e25
Miles protestan por mejores condiciones para docentes en España
publicidad

Últimas Noticias

inter_trump_a3171c77cd
Trump se convierte en presidente más longevo al cumplir 80 años
inter_iran_misil_d9810e19b7
Irán advierte de que responderá a los ataques israelíes en Líbano
omar_artan_cobrara_sueldo_pese_a_no_arbitrar_eua_0958b24213
Omar Artán cobrará su sueldo pese a no arbitrar en Estados Unidos
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_a4ffd5fde6
Reconocen a Monterrey con premio internacional de limpieza
lluvia_monterrey_ec9adda884
Prevén incremento exponencial en potencial de lluvias en NL
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_f1ddb85abb
Ya llegó el ‘finde’; descubre cómo puedes disfrutarlo
publicidad
×