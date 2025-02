Consorcio liderado por Musk ofrece $97,000 mdd por OpenAI

Un grupo de inversionistas encabezado por el multimillonario Elon Musk dice que ofrece más de 97 mil millones de dólares para comprar OpenAI, intensificando una disputa jurídica con la compañía de inteligencia artificial que Musk ayudó a fundar.

Musk y su propia empresa emergente de IA, llamada xAI, junto con un consorcio de firmas de inversión, indicaron que quieren comprar al fabricante de ChatGPT y volver a hacer que sea un laboratorio de investigación sin fines de lucro, según Marc Toberoff, abogado de Musk.

El director general de OpenAI, Sam Altman, rechazó rápidamente la oferta en X, la plataforma social de Musk, diciendo: “no, gracias, pero compraremos Twitter por 9,74 mil millones de dólares si quieres”. Musk adquirió Twitter, ahora llamado X, por 44 mil millones de dólares en 2022.

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want