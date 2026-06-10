Ordenan suspensión temporal de Petro hasta después de elecciones

La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia, Gloria Arizabaleta, emitió una resolución en la que ordena la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro mientras se desarrolla una investigación relacionada con su presunta intervención en el proceso electoral que definirá a su sucesor.

La medida establece que el mandatario deberá apartarse temporalmente de sus funciones hasta el próximo 21 de junio, fecha en que se celebrará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y concluirá la jornada de votación en todo el país.

Arizabaleta justificó la decisión al considerar que existen elementos suficientes para evaluar una suspensión preventiva, con el objetivo de evitar que la permanencia del mandatario en el cargo pueda influir o interferir en el desarrollo de las indagatorias.

Según el documento, la gravedad de los señalamientos y la jerarquía del cargo ocupado por el investigado fueron factores determinantes para adoptar la medida cautelar.

La legisladora también indicó que la resolución no contempla mecanismos de impugnación dentro de la propia comisión.

Petro enfrenta investigación por presunta participación política

El jefe de Estado ha sido señalado en varias ocasiones por supuestamente intervenir en asuntos electorales durante la campaña presidencial en curso, situación que derivó en la apertura formal de una investigación por parte de la Comisión de Investigación y Acusación el pasado 26 de mayo.

La legislación colombiana considera la participación política de determinados servidores públicos como una falta de alta gravedad, motivo por el cual el caso ha generado amplio debate en los sectores políticos y jurídicos del país.

Surgen dudas sobre la legalidad de la medida

La decisión ha provocado cuestionamientos debido a que la facultad de suspender a un presidente en funciones corresponde tradicionalmente al Senado de la República, por lo que expertos prevén una intensa discusión jurídica sobre el alcance de las atribuciones de la comisión legislativa.

De aplicarse la resolución, Petro se convertiría en el primer presidente colombiano en ejercicio suspendido temporalmente bajo circunstancias de esta naturaleza.

La orden fue emitida mientras el mandatario realiza una visita oficial a Nueva York, donde tiene prevista una participación ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

Hasta el momento no se ha informado cuál será la postura oficial del Gobierno colombiano frente a la resolución emitida por la comisión.

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