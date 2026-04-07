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Ordenan nueva audiencia contra ‘Lord Ferrari’ por presunto fraude

La SHCP ordenó la reposición de la audiencia contra Alberto Sentíes Palacio por por presunta defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada por $16.5 mdp

  • 07
  • Abril
    2026

Este martes, un Tribunal Colegiado otorgó un amparo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y ordenó la reposición de la audiencia inicial en contra de Alberto Sentíes Palacio, conocido como “Lord Ferrari”, por presuntos delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada por un monto de $16.5 millones de pesos.

Sentíes Palacio se hizo conocido en 2016, luego de que uno de sus escoltas agrediera a un conductor en la Ciudad de México.

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal de la CDMX dejó sin efecto la decisión de un juez de control que había determinado no vincularlo a proceso.

El juez había argumentado la extinción de la acción penal, es decir, que el Estado ya no podía perseguir el delito ni imponer sanciones, lo que cerraba el caso sin establecer responsabilidad.

Para esta nueva audiencia, se deberá designar un nuevo juzgador, debido a que, en 2023, los magistrados Gustavo Alberto Campos Vázquez, Martha Carolina Román Ordaz (ponente) y Miguel Ángel Jiménez Rodríguez, secretario en funciones de magistrado, resolvieron dejar sin efecto el auto de no vinculación a proceso.

Con el amparo concedido, se deberá reponer el procedimiento y celebrar nuevamente la audiencia inicial, en la que se determinará si existen elementos para vincular a proceso al empresario.


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