Policía de Laredo busca información sobre accidente de jet

Luego del accidente de jet registrado durante la noche de este martes, el Departamento de Policía de Laredo brindó detalles y pidió a la ciudadanía su colaboración para determinar cómo ocurrió este siniestro.

De acuerdo con el mayor de la ciudad de Laredo, Víctor Treviño, mencionó que el siniestro del avión Cessna 680 Alpha ocurrió alrededor de las 21:55 horas después de que se reportó a la torre de control que contaban con problemas mecánicos. Sin embargo, fue cinco minutos después cuando comenzaron a recibir múltiples llamadas sobre el accidente.

Al darse a conocer la noticia, autoridades de distintas corporaciones acudieron hasta el sitio para brindar la atención correspondiente, en donde una de las seis personas que se encontraban a bordo del aeroplano, identificada como Joshua Baer, fundador y director ejecutivo de Capital Factory, perdió la vida a causa del impacto.

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Debido a la gravedad del impacto, oficiales y bomberos comenzaron a maniobrar de diversas formas para salvaguardar la vida de los pasajeros, lo que los llevó a cerrar los principales carriles de la vialidad.

Estos, según mencionó Víctor Treviño, aún permanecerán cerrados debido a que se encuentran bajo investigación con el fin de determinar las causas del desplome, en el que también un vehículo particular resultó afectado. Sin embargo, resaltó que dos de los motores del jet se apagaron cuando se encontraban en el aire.

Sobre los pasajeros sobrevivientes, las autoridades mencionaron que se encuentran en su hogar sin heridas de consideración y cooperan de manera estrecha para brindar mejores resultados.

"Es importante recordar que el incidente se encuentra bajo la jurisdicción de autoridades federales, incluyendo a NTSB, y la ciudad de Laredo continúa colaborando plenamente para garantizar una investigación completa y objetiva".

Los afectados pidieron que sus identidades no se difundieran, pero se conoce que dos de ellos corresponden a los pilotos. El resto son personas de mediana edad y originarias del estado de Texas que provenían de México.

"Esta es una aeronave que venía de México. La aeronave iba rumbo hacia la ciudad de Austin. Se complicó la situación con la mecánica. Y fue por eso que hubo una emergencia en Ciudad Laredo".

Con el fin de brindar mayores resultados, pidieron a la ciudadanía brindar videos o imágenes captadas al momento del siniestro para poder realizar la recreación de los hechos, con el objetivo de corroborar la información con la que se obtendrá durante las siguientes horas de la caja negra.

Lamentan fallecimiento de Joshua Bear

Luego de darse a conocer el fallecimiento de Joshua Bear, diversas personalidades lamentaron la muerte de este empresario. Entre ellos se encuentra el senador John Cornyn, quien

"Profundamente apenado al enterarme del trágico fallecimiento del fundador de Capital Factory y mi amigo, Joshua Baer. Josh fue un líder innovador y creativo en la cultura emprendedora de Austin y un firme defensor del crecimiento del ecosistema militar del centro de Texas. Él será muy extrañado por mí y por innumerables otros."

Deeply saddened to hear of the tragic passing of @CapitalFactory founder and my friend, @JoshuaBaer. Josh was an innovative & creative leader in Austin’s entrepreneurial culture and a stalwart supporter of growing Central Texas’ military ecosystem. I and countless others will… pic.twitter.com/UsnpguZkXg — Senator John Cornyn (@JohnCornyn) June 17, 2026

Por otra parte, el presidente de Desarrollo Empresarial de eMerge Americas, TJ Villamill, también envió sus oraciones a la familia del fallecido.

"Esto es realmente triste. Capital Factory es una parte enorme de Austin y ahora del ecosistema tecnológico de DC con Station DC HQ. Rezando por Josh, su familia y el equipo de Capital Factory en este momento".

This is really sad. Capital Factory is a huge part of Austin and now DC'a tech ecosystem with @StationDC_HQ. Praying for Josh his family and the @CapitalFactory team at this time https://t.co/98LmiapTvs — TJ Villamil (@TJVillamil) June 17, 2026

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